Madagascar: OMC - Entrée en vigueur de l'Accord sur les subventions à la pêche

Plus de deux-tiers des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont ratifié un nouvel accord multilatéral sur les subventions à la pêche.

Il s'agit, entre autres, des pays africains comme le Sénégal, le Togo, l'Afrique du Sud et le Rwanda ainsi que ceux de l'Union européenne, de la Russie, des États-Unis, de l'Ukraine, de la Chine, du Japon et des Émirats arabes unis. Au niveau de l'Océan Indien, Maurice et les Comores figurent parmi les pays signataires. Lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'OMC qui s'est tenue hier à son siège à Genève, le Brésil, le Kenya, le Vietnam et les Tonga ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'accord.

Ce quorum de ratification représente plus deux-tiers des pays membres de l'OMC, l'Accord sur les subventions à la pêche est ainsi entré en vigueur. « C'est une étape historique pour la gouvernance mondiale du commerce. L'entrée en vigueur de cet accord rappelle que de nombreux plus grands défis auxquels nous faisons face sont mieux relevés au niveau multilatéral. Je remercie ainsi les pays membres de l'OMC pour leur engagement à protéger les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs dans le monde entier », a déclaré la directrice générale de cette organisation internationale, Ngozi Okonjo-Iweala, lors de cette cérémonie.

Non ratification par Madagascar

Elle précise que cet accord sur les subventions à la pêche est le premier accord multilatéral de l'OMC à placer la durabilité environnementale au coeur de ses préoccupations. Il interdit le soutien gouvernemental aux activités de pêche illégale et à la surexploitation des stocks en vue de protéger la vie marine. Cet accord contribuera également à protéger les stocks mondiaux de poissons.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes car on estimait que 35,5% des stocks mondiaux étaient déjà surexploités en 2021 et que les subventions aux activités de pêche marine s'élèvent à 35 milliards USD par an dans le monde. Parmi lesquels, 22 milliards USD sont considérés comme nuisibles contribuant à l'épuisement des stocks marins. Face à ce grand défi, Madagascar disposant d'une zone économique exclusive étendue sur une superficie de 1 140 000km², ne fait pas encore partie des 114 pays membres qui ont ratifié cet accord jusqu'à ce jour, selon les informations disponibles auprès de cette organisation internationale.

Fonds de l'OMC

Pour la mise en oeuvre de cet accord sur les subventions à la pêche, un fonds de l'OMC a été créé dans le but de fournir aux pays en développement et aux pays les moins avancés l'assistance technique et le renforcement de capacité nécessaire pour mettre en oeuvre les nouvelles obligations de gestion de la pêche durable. 17 pays membres de l'OMC se sont déjà engagés à verser l'équivalent de plus de 18 millions USD au Fonds pour la pêche.

Un premier appel à propositions est lancé au profit des membres éligibles ayant ratifié l'Accord à soumettre des demandes de subventions des projets avant la date limite de 9 octobre 2025. Le président du conseil général, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, Saqer Abdullah Almoqbel, a quant à lui évoqué que cet accord témoigne de notre vision commune pour une pêche mondiale durable tout en annonçant que le Mali et Oman vont prochainement le ratifier. La directrice générale de l'OMC a en même temps encouragé les pays membres restants à finaliser leurs acceptations sans délai.