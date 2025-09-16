Citoyenneté, médias et genre, ont été au centre des travaux de recherche d'Anny Maria Rondronavalona Andrianaivonirina, dans le cadre de sa thèse de doctorat, soutenue publiquement, hier.

Quel rôle à jouer pour les femmes journalistes de Madagascar en matière d'éducation à la citoyenneté, face à un constat de fragilité de celle-ci, et ce, dans un climat sociopolitique instable et un phénomène grandissant de désinformation ?La question a été analysée en profondeur par Anny Maria Rondronavalona Andrianaivonirina dans ses travaux de recherche, dans le cadre de sa thèse de doctorat intitulée « Education à la citoyenneté, le rôle des femmes journalistes de Madagascar », soutenue, hier, à l'Ecole Doctorale PE2Di (Problématiques de l'Education et Didactiques des Disciplines), Université d'Antananarivo.

Pluridisciplinarité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La thèse, fruit de plusieurs années de travail adoptant la démarche scientifique de la recherche-action, met en lumière une réalité forte : 100% des femmes journalistes enquêtées participent déjà à des initiatives d'éducation citoyenne. Les travaux de recherche se sont alors fixé un objectif d'étude des pratiques médiatiques des femmes journalistes, d'identification et d'analyse des obstacles et leviers, et enfin d'évaluation de leur rôle éducatif.

La thèse, laissant transparaître un aspect pluridisciplinaire, soutenu par le parcours personnel de son auteur, met en avant plusieurs éléments permettant une collaboration pluri-disciplinaire réussie, incluant la science de l'éducation et la science de l'information et de la communication, en passant par les sciences humaines. C'est ainsi que le croisement entre genre, médias et citoyenneté a été particulièrement souligné, en mobilisant des théories liées aux médias, au genre, à l'éducation citoyenne. Entre autres, le socioconstructivisme de Piaget et de Vygotsky, et les théories de la communication citoyenne, impliquant l'espace public d'Habermas, en montrant quelques points d'ancrage malgaches à travers les travaux de plusieurs chercheurs malgaches dont Razafimbelo, Ranaivo, et Randriatavy.

Apports

Les apports de la thèse d'Anny Andrianaivonirina s'étendent ainsi sur plusieurs niveaux. Un apport au niveau scientifique, car la recherche propose une articulation nouvelle entre genre, médias et citoyenneté, un champ encore peu étudié à Madagascar. Apport au niveau éducatif, ensuite, car la recherche effectuée montre que l'éducation aux médias et à l'information (EMI) est un outil de formation citoyenne incontournable, que les femmes journalistes contribuent déjà à développer.

L'apport au niveau social se justifie par la recherche révélant que les femmes journalistes transforment la perception de la place de la femme dans la société, en devenant des leaders d'opinion dans un espace public longtemps dominé par les hommes. Et enfin un apport sur le plan politique, car la thèse formule des suggestions pour renforcer la formation, la reconnaissance et l'intégration des femmes journalistes dans les politiques publiques de citoyenneté.

Cette thèse démontre que les femmes journalistes malgaches sont un levier stratégique pour bâtir une citoyenneté active et inclusive. Leur action contribue à transformer la société malgache, à renforcer la démocratie, et à donner une voix plus forte aux femmes dans l'espace public.

Au terme d'une soutenance publique de plusieurs heures, Anny Maria Rondronavalona Andrianaivonirina s'est vue attribuer par le jury le grade de Docteur, et la mention « Honorable ».