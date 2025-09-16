Madagascar: Mialy Rajoelina - Lancement de la 33e édition de la Caravane de la Santé, hier

La région du Vakinankaratra et celle du Menabe bénéficieront des services médicaux gratuits de la Caravane de la Santé « Sarobidy ny Aiko ». Le top départ a été donné hier à Iavoloha par la Première Dame, Mialy Rajoelina.

La 33e édition de la Caravane de la Santé « Sarobidy ny Aiko » a été officiellement lancée hier, sous la direction de l'épouse du président de la République et présidente de l'association, Mialy Rajoelina. Le coup d'envoi a été donné au Palais d'Iavoloha avant que le convoi de camions ne prenne la route pour le Menabe, en passant par Antsirabe, Ankazomiriotra, Mandoto, Miandrivazo, Mahabo et Morondava, du 16 au 25 septembre 2025. L'opération est le fruit d'une collaboration entre l'association Fitia, le ministère de la Santé publique et l'OMS.

La caravane médicale propose une large gamme de services gratuits, notamment la sensibilisation et la prise en charge des violences basées sur le genre (VBG), le dépistage et la prise en charge des cancers du sein (mammographie) et du col de l'utérus, la vaccination, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition infantile, la chirurgie réparatrice de la fente labiale, ainsi que des consultations spécialisées en dermatologie, cardiologie, médecine interne, ophtalmologie, ORL, gynécologie et extraction dentaire. La particularité de cette édition est l'ajout de la chirurgie de la cataracte ainsi que de nouvelles consultations spécialisées en cardiologie, dermatologie, pédiatrie et rhumatologie.

Lors de la cérémonie, la Première Dame a dressé un bilan des précédentes éditions de la Caravane de la Santé. Partie avec une seule clinique mobile en 2017, la première édition avait soigné 741 personnes. Aujourd'hui, avec douze véhicules, ce sont 275 409 personnes qui ont bénéficié de soins jusqu'en mars 2025, sur un total de 826 227 personnes sensibilisées.

L'offre de soins a été continuellement améliorée pour s'adapter aux besoins de la population. L'épouse du Président a souligné le succès des soins dentaires et bucco-dentaires, qui ont non seulement permis de soigner les caries et d'extraire des dents, mais aussi de réaliser des prothèses et des chirurgies de fente labiale et palatine. Ces interventions ont eu un impact direct sur la vie des bénéficiaires, leur redonnant le sourire et la confiance en soi, a-t-elle indiqué.

Au-delà des soins, la caravane inclut également des campagnes de sensibilisation sur des thèmes cruciaux comme la lutte contre la toxicomanie et les violences basées sur le genre. La Première Dame a tenu à exprimer ses remerciements à tous les partenaires impliqués : le ministère de la Santé, l'OMS, les PTF, les équipes médicales et paramédicales, ainsi que les volontaires et les agents de sensibilisation.

Elle a conclu, en soulignant, que ce qui paraissait autrefois un rêve -- apporter la santé et les soins aux populations des régions éloignées -- est devenu une réalité concrète avec cette 33e édition, grâce à la mobilisation de tous les acteurs.