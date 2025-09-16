Madagascar: Orange MPPTour 250 - Zarah et Prisca, intouchables !

Le Lamako Padel Center à Ambatobe a accueilli l'Orange MPPTour 250, onzième tournoi et troisième épreuve de catégorie 250 du circuit Malagasy Pro Padel Tour, homologué par la Fédération Malgache de Padel (FMP), ce week-end. Une compétition où la licence était obligatoire, réunissant les meilleurs joueurs et joueuses de padel de Madagascar. Une fois encore, Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy chez les dames, ainsi que les frères Tokiana et Toavina Ratsimandresy chez les hommes, ont marqué les esprits par leur talent et leur détermination.

Zarah et Prisca, reines incontestées du padel féminin

Dans la catégorie féminine, sept équipes réparties en deux groupes se sont affrontées avec une intensité palpable. Le duo star du club Atema, à Antanimora, Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy, a une nouvelle fois prouvé qu'il reste intouchable. Toujours invaincues sur le circuit, elles ont offert un spectacle de haut vol lors de la finale face aux soeurs Lalaina et Sariaka Radilofe. Ce duel épique s'est joué en trois sets haletants. Les soeurs Radilofe ont d'abord pris l'avantage en remportant la première manche 7/5, mettant la pression sur les favorites. Mais Zarah et Prisca, avec leur sang-froid et leur complicité, ont renversé la vapeur en s'adjugeant le deuxième set 6/3.

Le set décisif a scellé leur domination, conclu sur un score serré de 6/4, confirmant leur suprématie dans le padel féminin malgache. « Les compétitions sont toujours pleines de rebondissements, et même lorsque nos adversaires prennent l'avantage, nous sommes prêtes à faire face à toutes les situations. Le padel est devenu une passion. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, portées par notre club Atema. Nous poursuivons un entraînement intensif, car dans deux semaines, nous participerons au MPPTour 100, qui se déroulera à Soavina Atmosphère. Par ailleurs, nous avons l'honneur d'être sélectionnées pour intégrer les équipes malgaches qui représenteront Madagascar à l'Island Padel Cup, prévu à Maurice », s'est réjouie Zarah.

Les frères Ratsimandresy s'imposent chez les hommes

Chez les hommes, la compétition était tout aussi relevée, avec 16 équipes, réparties en quatre groupes de quatre. Les frères Tokiana et Toavina Ratsimandresy se sont distingués en remportant le titre après une finale intense contre Miary Zo Rakotondramboa et Landry Rabezafy. Ce choc, qui a tenu toutes ses promesses, s'est soldé par une victoire en trois sets (6/7, 6/4, 3/6).

Ce tournoi Orange MPPTour 250 a, de nouveau, mis en lumière la montée en puissance du padel à Madagascar, avec des matchs disputés et un public conquis par la qualité du spectacle. Zarah et Prisca continuent d'écrire leur légende, tandis que les frères Ratsimandresy confirment leur statut de sérieux prétendants au sommet du circuit masculin.