Madagascar: Festival du film Panda d'or - Plus de 5 000 oeuvres en lice à Chengdu

La ville de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, a accueilli les 12 et 13 septembre derniers la deuxième édition du festival du film Panda d'or. L'événement s'impose déjà comme un rendez-vous majeur du calendrier cinématographique international, avec pas moins de 5 343 oeuvres en compétition issues de 126 pays et régions.

Le jury, composé de professionnels du septième art, remettra 27 distinctions réparties en 4 catégories : film, série télévisée, documentaire et animation. Parmi les plus attendues figurent les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénariste, qui consacreront les talents émergents comme les figures confirmées du cinéma mondial.

La dimension internationale de ce festival est manifeste. Sur l'ensemble des oeuvres en lice, 3 910 proviennent de l'étranger. Ce dynamisme confirme l'attractivité grandissante de Chengdu et du Panda d'or, conçu comme une plateforme de dialogue culturel et artistique entre la Chine et le reste du monde.

En deux éditions seulement, le Panda d'or ambitionne de se forger une identité propre, à la croisée de la diversité culturelle et de l'innovation créative. Les lauréats de cette année seront révélés à l'issue de deux journées de projections et de délibérations intenses, marquant un nouveau jalon dans l'ascension de ce festival sur la scène internationale.