Madagascar: Tsiroanomandidy - Un concert en hommage à Parano Escobar

Le collectif Masobongolava livrera un live en hommage de la légende du rap Mparany Honoré Andriananjarivo alias Parano Escobar brusquement décédé le 11 novembre 2024. Le show se tiendra le 29 novembre prochain au Tranompokonolona Tsiroanomandidy, le fief du regretté leader du groupe. Ses morceaux seront sûrement interprétés.

Étant l'un des pionniers, Parano Escobar était l'icône du hip hop de la région de Bongolava. Sa voix a dépassé les frontières de sa région. D'Analamanga à Vakinankaratra, ses chansons ont provoqué l'assentiment des adeptes du rap malgache sur les Hautes Terres Centrales. Dès lors, il enchaînait duos et featuring avec les grosses pointures comme K.Sad. Entre revendications et métaphysiques, les paroles de l'artiste touchent la majorité des jeunes de 25 à 40 ans.

« Figure de proue du rap underground » Mparany était une référence au même grade que Buddha El Taga, Doublenn, Etni-K ou encore Soja B. D'ailleurs, ces rappeurs approuvent son talent. Parano, c'est aussi la dissonance interne. Il n'est pas du genre à clasher ses confrères. Ce n'était pas dans sa culture. En revanche, ses punchlines pointues et incisives ont fait de lui un parolier incontournable, voire insaisissable. En sus, certains de ses fans, en écoutant ses rimes, ont l'impression qu'il a tout dit avant de partir. « "Raha maty aho" semble être une prophétie, pourtant il l'a sortie il y a plus de 6 ans », s'étonne Deko, l'un de ses fans. Toutefois, d'autres voulaient encore écouter son flow. « Pour moi, il est parti trop tôt », regrette Iary Tianiaina.

Bref, ce concert à Tsiroanomandidy retracera l'itinéraire d'un rappeur qui a consacré sa vie pour la littérature de rue avec des mélodies aussi bien fines que percutantes. En outre, c'est un hommage à un militant qui n'a jamais baissé les bras jusqu'à son dernier souffle.

