Madagascar: Volley-ball - Championnat National - Analamanga, en force, avec treize équipes participantes

16 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le championnat de Madagascar de volleyball de première division, se déroule du 20 au 27 septembre 2025 au gymnase d'Ankorondrano. Si la capitale Analamanga domine largement le plateau, cette édition pourrait bien offrir aux équipes régionales une chance inattendue de se distinguer, surtout avec l'absence remarquée d'un géant comme Stef Auto.

Chez les dames, le tableau compte neuf formations prêtes à en découdre, mais la balance penche fortement vers la capitale. Pas moins de cinq clubs d'Analamanga AMVB, ASI, Bi'As, Squad-X et GNVB forment le noyau dur de la compétition, apportant une densité et une expérience qui pourraient dicter le rythme des matchs. Les représentantes des provinces, telles que l'AVBCA venue d'Anosy, l'ECVB et Mami d'Atsinanana, ou encore l'EVBI d'Ihorombe, tentent de bousculer cette hiérarchie. Malheureusement, le retrait surprise du MVBC de Boeny réduit encore un peu plus la variété géographique, laissant planer des questions sur l'équilibre national du sport.

Du côté masculin, le scénario n'est guère différent. Sur les dix clubs engagés, huit sont issus d'Analamanga - Asi 1 et 2, GNVB 1 et 2, Pôle GN, Cosfa, Mama et MVBC - imposant une suprématie qui reflète les défis persistants pour développer le volleyball dans les régions. Seuls le Nadjy VB d'Atsinanana, l'EVBI d'Ihorombe et le CVBF d'Atsimo Atsinanana portent les couleurs provinciales, avec pour mission de défier cette hégémonie et de démontrer que le talent n'est pas confiné à la capitale.

