Afrique: La Chine réaffirme son engagement à soutenir la modernisation et le développement du continent

16 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Quelle que soit l'évolution du paysage international, la Chine restera toujours aux côtés de l'Afrique, a réaffirmé l'ambassadeur Jiang Feng, chef de la mission chinoise auprès de l'Union africaine (UA).

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur Jiang Feng, chef de la mission chinoise auprès de l'Union africaine (UA), a réaffirmé l'engagement indéfectible de la Chine envers l'Afrique, indépendamment des changements dans le paysage mondial.

Il a souligné le partenariat durable entre la Chine et l'Afrique, soulignant leur collaboration continue sur des questions régionales et internationales clés, notamment la sécurité, la réforme des Nations unies, le changement climatique et la lutte contre le terrorisme.

« Quelle que soit l'évolution du paysage international, la Chine restera toujours fermement aux côtés de l'Afrique », a déclaré l'ambassadeur Jiang. Il a réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir la modernisation et le développement de l'Afrique.

« Nous appelons la communauté internationale à accorder une attention particulière aux défis de développement auxquels l'Afrique est confrontée », a ajouté M. Jiang. « La Chine continuera à apporter un soutien sans faille au progrès et à la prospérité de l'Afrique. »

L'ambassadeur a souligné le lien entre paix et développement, en référence à la célèbre affirmation du président Xi Jinping : « La sécurité mène au développement, et le développement soutient la paix. »

L'ambassadeur Jiang a félicité l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales pour le succès de leurs missions de maintien de la paix ces dernières années. Il a exprimé la confiance de la Chine dans la capacité et la sagesse de l'Afrique à relever ses propres défis, réitérant son soutien au principe selon lequel « les problèmes africains doivent être résolus par des solutions africaines ».

« La Chine a toujours défendu le principe selon lequel les Africains doivent résoudre les problèmes africains à la manière africaine », a-t-il déclaré. « Nous soutenons fermement les efforts visant à renforcer la capacité de l'Afrique à assurer de manière autonome le maintien de la paix et la stabilité. »

