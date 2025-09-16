Addis Ababa — Le nouveau projet de méga-aéroport international éthiopien dans la ville de Bishoftu n'est pas seulement un projet éthiopien, mais aussi un jalon africain qui reflète la confiance dans l'avenir de l'Afrique, a souligné le ministre des Finances Ahmed Shide.

Lors d'une table ronde organisée aujourd'hui sur le nouveau projet de méga-aéroport international d'Ethiopian Airlines, le ministre des Finances Ahmed Shide a déclaré que ce projet s'inscrit dans la vision infrastructurelle de l'Éthiopie axée sur la croissance économique, la connectivité mondiale et le développement durable.

Le nouveau projet d'aéroport international incarne une forte confiance dans l'avenir de l'Afrique et son potentiel de croissance, a souligné le ministre des Finances.

Le nouvel aéroport est la pierre angulaire de la vision nationale de l'Éthiopie en matière d'infrastructures, a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant l'importance stratégique du nouvel aéroport international, Ahmed a décrit le projet comme un catalyseur de la transformation socio-économique, de la connectivité, ainsi que du développement régional, de l'intégration continentale et du tourisme, entre autres.

Situé à seulement 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, ce méga-aéroport est conçu pour accueillir jusqu'à 60 millions de passagers par an, a-t-il déclaré, soulignant que ce projet ambitieux vise à réduire la congestion de l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole et à positionner l'Éthiopie comme une plaque tournante aérienne essentielle en Afrique.

Le nouvel aéroport servira de plaque tournante internationale principale pour Ethiopian Airlines, qui dessert actuellement plus de 140 destinations dans le monde, a-t-il déclaré, révélant qu'une ligne ferroviaire à grande vitesse dédiée est prévue pour relier le nouvel aéroport à l'aéroport international de Bole, garantissant ainsi des transferts fluides et une efficacité opérationnelle.

Le ministre a cité les prévisions de l'Association internationale du transport aérien (IATA), selon lesquelles le trafic aérien de passagers en Afrique doublera au cours des 15 prochaines années. Grâce à sa situation centrale stratégique et aux opérations robustes d'Ethiopian Airlines, l'Éthiopie est prête à tirer parti de cette croissance anticipée, a-t-il ajouté.

Le ministre Shide a également souligné les normes environnementales et sociales élevées du projet, notamment la garantie de pratiques de construction respectueuses de l'environnement, de terminaux économes en énergie et d'une élimination responsable des déchets, entre autres.

Il a cité le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne comme preuve de l'engagement de l'Éthiopie à mener à bien des projets d'infrastructure ambitieux.

Le nouveau méga-aéroport international s'inscrit dans la continuité de cet héritage, en améliorant l'excellence opérationnelle et la connectivité à travers le continent, a déclaré le ministre.

De plus, l'aéroport devrait constituer une étape importante non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'ensemble du continent africain, reflétant une confiance commune dans un avenir prospère, a-t-il précisé.

De son côté, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a souligné le rôle joué par Ethiopian Airlines dans l'amélioration de la connectivité en Afrique et dans le monde.

Il a déclaré que l'agrandissement de l'aéroport international de Bole, qui a atteint sa capacité maximale de 25 millions de passagers par an et devrait bientôt dépasser cette limite.

À cet effet, le mégaprojet aéroportuaire permettrait de répondre à la demande croissante, a-t-il déclaré, appelant à des partenariats avec des investisseurs locaux et internationaux pour s'engager dans cette initiative transformatrice, fondée sur la confiance et une vision commune.