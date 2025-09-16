Burkina Faso: Camp vacances Faso Mêbo 2e vague - Leçons de civisme et de patriotisme avec le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso

16 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin MEDAH a été, le lundi 15 septembre 2025, la personnalité invitée du Camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Chef de l'État s'est dit émerveillé par la capacité d'assimilation des campeurs et l'esprit de camaraderie qui règne au sein de ce camp. Le Capitaine MEDAH s'est entretenu avec les campeurs sur les symboles et valeurs qui doivent désormais les guider dans leurs comportements en société.

La personnalité invitée a insisté sur le respect du drapeau par tout citoyen burkinabè. « Lorsque vous faites la montée des couleurs, le drapeau est au-dessus de vos têtes. Ce qui montre la suprématie du drapeau sur tous les citoyens et nous lui devons respect et considération », indique le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso.

Le vivre-ensemble a été aussi une valeur enseignée par la personnalité invitée aux campeurs pour une société burkinabè meilleure. Pour le Capitaine MEDAH, sans la cohésion sociale et le vivre-ensemble, aucun pays ne peut se développer.

Il a ajouté que la discipline et la solidarité sont des valeurs indispensables à la cohésion sociale que les campeurs doivent développer.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.