Ile Maurice: Les organisations non gouvernementales en désaccord

Dimanche, lors d'une marche organisée contre la drogue à St-Pierre, Sam Lauthan, directeur de la National Agency for Drug Control (NADC), a haussé le ton, affirmant, une fois de plus, son désaccord sur la dépénalisation du gandia. Ses propos n'ont pas manqué de susciter des réactions. Le directeur de la NADC s'est dit catégoriquement opposé à toute dépénalisation ou légalisation, avançant que «lamwatie li medisinal, lamwatie li pwazon. Bann trafikan inn manipil plant-la».

Une déclaration jugée trop personnelle par François Henri, du Kolektif 420. «Est-ce qu'il y a eu des recherches approfondies pour prouver ces thèses ? Est-ce le board de la NADC qui parle ou bien M. Lauthan en son nom personnel ? Si oui, li bias. Li pe amenn enn konba personel.»

Selon lui, en tant que patron d'un organisme national, Sam Lauthan devrait s'appuyer sur des données scientifiques et des positions officielles plutôt que sur des avis individuels. Il rappelle que Sam Lauthan s'est trop souvent aventuré sur le sujet dans les médias sans vraiment brandir de documents officiels qu'il dit détenir. «Dans un premier temps, Sam Lauthan s'était dit contre la dépénalisation sur une plateforme médiatique.

Puis, il est revenu sur sa déclaration, et plus tard, il avait dit qu'il faudrait lui passer sur le corps pour changer les choses autour du cannabis et encore une fois durant le week-end, il a repris la parole. Je redis c'est biaisé et pas un combat de recherche comme cela doit l'être. Il ne s'aligne pas avec le discours du Deputy Prime Minister.»

De son côté, l'activiste Danny Philippe relativise le débat autour du cannabis, rappelant que l'urgence est ailleurs. «Ena bann prodwi bien pli danzere kouma crystal meth, méthamphétamine. Sa ki pe fini Moris.» Il se dit en faveur d'une révision de la politique de drogue, incluant celle concernant le cannabis.

«Cela fait maintenant dix mois depuis qu'il est à la tête de la NADC. Le pays vit une situation catastrophique concernant la drogue et Sam Lauthan n'a pas encore rencontré les organisations non gouvernementales par rapport à cette situation catastrophique avec des produits très dangereux en circulation», souligne Danny Philippe.

Il est inquiet de voir la gravité de la situation avec les différents scandales, notamment celui du Reward Money, entre autres, une situation jamais vue auparavant.