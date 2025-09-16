Ile Maurice: Deux hommes arrêtés pour une série de vols estimée à plus de Rs 1 million

Une opération menée par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Northern, dans la soirée du 13 septembre, a conduit à l'arrestation de deux hommes suspectés d'une série de vols et d'atteintes au patrimoine dans le nord du pays. Les enquêtes ont permis d'établir un lien direct entre les suspects et au moins trois dossiers enregistrés au poste de police de Terre-Rouge.

Les faits remontent à plusieurs signalements reçus entre août et septembre : la coupure et le vol d'un câble de fibre optique appartenant à Mauritius Telecom le long de la route Royale de Balaclava ; la disparition d'une unité extérieure de climatiseur dans l'atelier d'un artisan ; et le vol d'un rideau métallique déjà fixé sur un bâtiment commercial en rénovation. La valeur totale des pertes est estimée à plus de Rs 1 050 000, la majeure partie étant liée aux dommages causés au câble de fibre optique.

Suite aux nombreuses perturbations d'accès à internet signalées par la population, et après la plainte déposée par la compagnie de télécommunications, la DCIU Northern, en coordination avec la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge et d'autres unités, a lancé une surveillance ciblée le long de routes stratégiques. La police a intercepté un camion transportant les deux suspects, identifiés comme Kistnen Seevathian (alias Kistnen) et Eugenie Louis David Michel (alias Ti David).

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert une moto partiellement démontée sans plaque d'immatriculation, dissimulée dans la remorque. Conduits au poste de police pour interrogatoire, les suspects ont reconnu leur implication dans les trois principaux dossiers :

Damaging property : découpage et vol du câble de fibre optique (estimation Rs 1 000 000),

Larceny : unité extérieure d'air conditionné (Rs 3 500) et

Larceny : rideau métal- lique (Rs 50 000).

Les pièces à conviction, dont la moto démontée et divers objets saisis, ont été placées sous scellés et transmises à la CID Terre-Rouge pour poursuites. La police poursuit les vérifications pour déterminer l'éventuelle implication des suspects dans d'autres incidents similaires et pour identifier le réseau de revente des biens volés.

Les suspects ont été formellement inculpés pour dommages à la propriété et vols, infractions passibles de poursuites selon le Code pénal en vigueur. Les autorités invitent les victimes et témoins de ces actes à se présenter à la station s'ils possèdent des informations supplémentaires afin de renforcer les dossiers.