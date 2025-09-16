Ile Maurice: Shameem Jaunmahomed reste en détention

La cour de district de Port-Louis Nord a officiellement retenu ce mardi 16 septembre une accusation provisoire de «conspiracy» contre Mohammad Shameem Jaunmahomed, manager à la Mauritius Commercial Bank (MCB).

La Financial Crimes Commission (FCC) suspecte qu'il a, le 5 septembre, à la succursale de la MCB à Port-Louis, volontairement et illégalement conclu un accord avec Ashik Jagai pour commettre un délit de blanchiment d'argent, en violation de la section 48 de la Financial Crimes Commission Act 2023.

Le banquier est soupçonné d'avoir autorisé le transfert de Rs 800 000 depuis le compte d'Allysaheb Jagai, fils du SP Ashik Jagai.

La somme aurait été créditée sur le compte d'un individu identifié comme Fardeen Emrith. Les enquêteurs estiment que les procédures bancaires de vérification KYC n'ont pas été respectées et qu'aucune autorisation écrite du titulaire du compte n'a été produite.

Arrêté lundi soir, la FCC a objecté à sa remise en liberté, et le tribunal a ordonné son maintien en détention jusqu'au 23 septembre.

Dans un communiqué publié ce mardi, la MCB affirme collaborer pleinement avec les autorités et se tenir à leur disposition pour toute assistance supplémentaire.