Ile Maurice: «Dad» s'en mêle...

Le gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen, a publié ce mardi 16 septembre une mise au point détaillée concernant l'affaire Menlo Park - qui a débuté il y a neuf mois - et le détournement allégué de Rs 45 millions de la Mauritius Investment Corporation (MIC). Ce communiqué a été émis au lendemain de la sortie d'une bande sonore où on entend une voix attribuée à son fils Tevin hurler des jurons et dire «MIC dan nou lame».

Dans sa déclaration, Rama Sithanen rappelle qu'il n'était pas encore en fonction lors des élections générales du 10 novembre 2024 et que sa nomination n'a eu lieu que le 15 novembre 2024, sur décision du président de la République, agissant sur avis du Premier ministre.

«Je n'avais aucune connaissance de l'affaire Menlo Park à ce moment-là», insiste-t-il. Selon lui, quatre demandes de financement présentées par Menlo Park, société appartenant à Stéphane et Mary-Queenie Adam, avaient été rejetées par la MIC entre juillet et octobre 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, dans un climat politique tendu, la société a obtenu, le 17 octobre 2024, une approbation conditionnelle pour un investissement en capital d'un million de dollars. Dix jours plus tard, le 28 octobre, des instructions auraient été données pour débloquer en urgence Rs 45 millions, alors que «presque toutes les conditions préalables n'étaient pas respectées».

Le gouverneur qualifie ce déblocage d'«opération frauduleuse» destinée à détourner des fonds publics. Sur ce montant, Rs 35 millions ont pu être gelés par la justice, tandis que Rs 10 millions auraient été utilisés à des fins personnelles.

L'affaire a conduit à plusieurs arrestations et inculpations, dont celles de l'ancien CEO de la MIC, de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, de l'ancien ministre des Finances ainsi que du frère et de la soeur Adam, poursuivis pour complot et fraude. Stéphane Adam a également été arrêté une seconde fois pour obstruction à la justice, soupçonné d'avoir menti sur la disparition de son ordinateur portable.

Enfin, Rama Sithanen indique qu'une procédure civile est toujours en cours, mais qu'un règlement à l'amiable est envisagé : Menlo Park aurait proposé de rembourser la totalité des Rs 45 millions. «Ce sont les faits», conclut le gouverneur, qui affirme que cette affaire fut le premier scandale mis au jour par la nouvelle direction de la Banque centrale.