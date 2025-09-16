Ile Maurice: Deux faux prêtres dépouillent une vieille dame

Un nouvel incident d'escroquerie visant les personnes âgées s'est produit durant le week-end du 13 au 14 septembre à Chemin-Grenier, à chemin Centre social. Deux individus se faisant passer pour des prêtres se sont introduits au domicile d'une octogénaire vivant seule, sous prétexte de lui rendre visite.

Selon la déposition enregistrée au poste de police de la localité, les deux hommes, qui ne seraient pas de nationalité mauricienne, ont exigé de la victime ses bijoux et son argent. Pour la tromper, ils auraient utilisé une ruse bien particulière. Ils lui ont fait croire qu'elle était victime d'un mauvais sort et que pour lever ce maléfice, elle devait impérativement leur remettre ses biens de valeur.

Selon les voisins, les deux hommes qui se sont présentés comme des maraz ont fait une descente dans la ruelle en vue de chercher des victimes potentielles. Lorsqu'ils se sont arrêtés chez la vieille dame, ils ont commencé par l'embobiner, l'écoutant patiemment raconter ses problèmes. La malheureuse, ne se doutant pas à qui elle avait affaire, s'est confiée à eux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux individus l'ont ensuite persuadée de remettre tous ses biens, bijoux et argent, qu'ils ont placés dans un récipient en cuivre, en lui expliquant qu'ils allaient prier avec ses effets et les lui retourner dans 11 jours. Ils lui ont également promis que ses soucis disparaîtraient aussi vite qu'ils étaient apparus.

La vieille dame leur a expliqué qu'elle ne disposait pas d'économies, étant pensionnée, mais les malfrats ont insisté. Craignant pour sa sécurité, elle a fini par leur céder ce qu'elle possédait. C'est en relatant l'affaire à ses proches que ces derniers lui ont fait comprendre qu'elle s'était fait prendre.

Les enquêteurs soupçonnent que ces deux imposteurs sillonnent l'île à la recherche de nouvelles victimes. La police invite ainsi toute personne ayant été approchée par ces individus à se manifester afin d'aider à leur identification. Toute image captée par des caméras de surveillance pouvant contribuer à retracer leur parcours sera également précieuse. Les suspects ont été décrits comme l'un de grande taille et l'autre de teint clair. Ils portaient tous deux un turban.