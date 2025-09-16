Ile Maurice: Tevin Sithanen - Pa mwa, sa...

Quelle est la réponse du fils du gouverneur, au lendemain de la diffusion d'une bande-son dont les deux autres protagonistes ont certifié qu'il s'agissait d'eux ? En substance : «Pa mwa, sa». Et c'est par le biais d'un communiqué écrit de ses hommes de loi (faudrait quand même pas prendre le risque de comparer sa voix au téléphone avec celle de l'audio...) que Tevin Sithanen dénonce cet enregistrement audio «falsifié» circulant sur les réseaux sociaux, sur lequel on entend une voix qui lui est attribuée hurler des insultes et des gros mots, en appeler à «Dad» plusieurs fois et dire «MIC dan nou lame», «mo pou fer aret twa», «nou ki kontrol partou aster» etc.

Les conseillers juridiques de Tevin Sithanen ont affirmé, dans un communiqué publié ce mardi 16 septembre, que leur client est victime d'une nouvelle campagne de diffamation à travers la diffusion de cet enregistrement audio qui lui serait faussement attribué.

Selon ses avocats, Me Imtihaz Mamoojee et Me Dya Ghose-Radhakeesoon, ce n'est pas la première fois que Tevin Sithanen doit faire face à ce type d'attaques. «Il a déjà antérieurement saisi la justice face à des campagnes similaires», rappellent-ils.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une plainte complémentaire sera déposée dès demain auprès des autorités compétentes. Les conseillers légaux menacent également que leur client «se réserve expressément le droit d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne ou entité qui contribuerait sciemment à la propagation de cet enregistrement falsifié».

Le communiqué adresse aussi un avertissement aux médias. Les avocats appellent à la vigilance et rappellent «les obligations légales et déontologiques, notamment le devoir de vérification, de prudence et de recul critique avant toute diffusion d'un contenu aussi douteux».

A noter qu'Aditi Boolell et Stéphane Adam, de Menlo Park, les deux autres personnes qui ont participé à cette conversation téléphonique dans la nuit du 11 au 12 novembre 2024, ont confirmé à l'express qu'il s'agissait bien d'eux et d'une conversation tenue avec le fils du gouverneur de la Banque centrale...

Enfin, les représentants légaux de Tevin Sithanen affirment avoir «pleine confiance en la capacité des autorités à faire la lumière sur ces agissements».