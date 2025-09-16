Ile Maurice: Karrim Abbasakoor qualifié pour la finale à Shanghai

Suite à la 4e édition du Mauritius Telecom World Corporate Golf Challenge (MTWCGC), compétition qui s'est tenue début septembre à l'Anahita Golf Club, dans le Sud-Est, Maurice connaît son représentant pour les prochains mondiaux. En effet, au terme d'une matinée de compétition intense, c'est Karrim Abbasakoor qui a décroché le titre de champion, validant son billet pour la grande finale du World Corporate Golf Challenge qui se tiendra prochainement à Shanghai.

Pour son édition 2025, le Mauritius Telecom World Corporate Golf Challenge a une fois de plus frappé fort, confirmant son statut d'événement incontournable du golf d'entreprise. Près de 90 corporate golfers, issus des plus grandes organisations du pays, se sont affrontés sur le parcours spectaculaire de l'Anahita Golf Club le samedi 6 septembre.

En parallèle du tournoi principal, les participants ont également croisé le fer lors de concours annexes qui ont ponctué la compétition, notamment le hole-in-one - qui est resté insaisissable - mettant en jeu une Audi Q8 Advanced, ainsi que le private circle, offrant des cash prizes attractifs. Les golfeurs ont également pu profiter de petites attentions tout au long du parcours et en dehors.



«C'est un témoignage des nouvelles expériences que nous créons à Mauritius Telecom et de ce à quoi vous pouvez vous attendre à partir de maintenant et dans les années à venir», a déclaré le CEO de Mauritius Telecom lors de son allocution, soulignant que cet événement offrait à la compagnie une occasion précieuse de renforcer ses liens de partenariat avec ses clients.

Entre drives et putts, cette demi-journée a été marquée par des performances impressionnantes et des échanges enrichissants. Et c'est finalement Karrim Abbasakoor, Managing Director de Carclub, qui s'est imposé avec 36 points, suivi de Paul Joseph Ferreira, qui a pris la 2e place, et de Brent Sussens, la 3e .

«Amazing !» : ce fut la première réaction du vainqueur, visiblement surpris par sa victoire. «J'ai eu de la chance, mais je pense que cela fait partie du jeu. Dans l'ensemble, c'était un très bon parcours et, au final, ça a payé», a-t-il déclaré. Karrim Abbasakoor a également tenu à saluer Mauritius Telecom qui, selon lui, a franchi un cap cette année dans l'organisation de l'événement.

En remportant le MTWCGC, Karrim Abbasakoor a obtenu par la même occasion son ticket tous frais payés - billet d'avion, hébergement et argent de poche - pour la Chine, où il ira défendre les couleurs de sa compagnie et du pays à la 32e Luzhou Laojiao Guojiao 1573 WCGC World Final 2025. Le tournoi mondial se tiendra du 28 octobre au 1er novembre à Shanghai et réunira des golfeurs d'entreprise venus du monde entier.