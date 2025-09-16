Ile Maurice: Husein Abdool Rahim et sa Porsche à Rs 12,3 millions - La FCC lance un appel à témoins

La Financial Crimes Commission (FCC) intensifie ses investigations sur les activités du businessman Husein Abdool Rahim, déjà connu des autorités judiciaires pour plusieurs affaires controversées. Cette fois, c'est son projet d'acquérir une Porsche Taycan Turbo GT flambant neuve, estimée à plus de Rs 12,3 millions hors options, qui attire l'attention des enquêteurs.

La facture pro forma émise par Stuttgart Motors Ltd, en date du 10 septembre 2025, confirme son intention d'investir dans ce véhicule de prestige. Selon les documents consultés, le prix de base s'élève à Rs 10 571 717,39, auquel s'ajoutent Rs 126 750 de frais d'immatriculation, Rs 15 775 de frais routiers et Rs 1 585 757,61 de TVA, pour un total de Rs 12 300 000. Une partie du paiement, soit Rs 5 692 500, a déjà été réglée, la facture mentionnant également un acompte de 115 000 euros, laissant un solde à payer.

Si l'achat d'un véhicule de luxe n'est pas en soi illégal, c'est l'origine des fonds qui intrigue les autorités. La FCC s'interroge sur la capacité de Rahim à justifier légalement de telles ressources, compte tenu de son passé judiciaire.

Un parcours judiciaire sous surveillance

Husein Abdool Rahim n'en est pas à sa première apparition dans les affaires judiciaires. Il a été accusé de viol en 2018 et cité dans une affaire de fausse dénonciation en 2023, liée à un supposé trafic de cocaïne.

En 2014, ses publications controversées sur les réseaux sociaux avaient déjà fait parler de lui. En 2017, son nom a été associé au scandale Bet365, qui a soulevé des questions sur d'éventuels circuits de blanchiment d'argent, entrainé la démission de Ravi Yerrigadoo et l'interpellation de trois journalistes de l'express après la volte face de Rahim.

Ces affaires, parfois classées, ont nourri la méfiance des autorités à l'égard de son profil.

Éventuelles victimes

Dans ce contexte, la FCC lance un appel à témoins pour rassembler des informations sur les activités économiques et financières de Rahim, ainsi que sur d'éventuelles victimes de ses agissements. L'organisme insiste sur le caractère confidentiel des témoignages et rappelle que chaque information, même minime, peut être déterminante. L'appel s'adresse à toute personne disposant d'informations crédibles sur l'origine des fonds utilisés pour ses projets fastueux.

La Porsche Taycan Turbo GT, voiture électrique de haute performance capable d'atteindre 100 km/h en seulement 2,3 secondes, devient un symbole : d'un côté, elle reflète le luxe et la puissance ; de l'autre, elle cristallise les interrogations sur la provenance des ressources d'un homme au passé judiciaire chargé.

Pour la FCC, cette acquisition constitue une occasion d'approfondir ses vérifications et de mettre en lumière d'éventuels mécanismes de financement douteux, ainsi que des complicités ou structures économiques permettant de dissimuler des flux financiers illicites.

Les autorités indiquent que d'autres acquisitions ou transactions pourraient être concernées. L'examen minutieux de ses relevés bancaires, de ses relations d'affaires et de ses partenaires pourrait ouvrir la voie à une enquête plus large.

En attendant, la FCC reste mobilisée et encourage toute personne disposant d'informations à se manifester. Avec cette affaire, Husein Abdool Rahim se retrouve une fois de plus dans le collimateur des autorités et l'achat projeté de sa Porsche à plus de Rs 12 millions agit comme déclencheur d'investigations plus larges sur l'ensemble de ses activités financières.