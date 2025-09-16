Afrique: Eliminatoires CM U20 féminine - Les Lioncelles reçoivent les Algériennes, samedi au stade Lat Dior

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans reçoit celle de l'Algérie, samedi, au Stade Lat-Dior de Thiès, pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de la catégorie, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).
En perspective de cette rencontre, la sélectionneuse de l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans, Mbayang Thiam, a publié lundi soir une liste des joueuses retenues pour la double confrontation.
Le match retour est prévu le 27 septembre à 19h00 au Stade Moustapha Tchaker, à Blida.
La prochaine Coupe du monde féminine des moins de 20 ans est prévue en septembre 2026 en Pologne.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Voici la liste des joueuses retenues :
- Gardiennes : Adji Ndiaye (AS Bambey), Yakhara Diagne (Kaolack FO), Fatou Ndiaye Camara (Lycée Ameth Fall)
- Défenseures : Ndèye Tida Diédhiou (AS Bambey), Astou Diambang (Kumaré, Sédhiou), Adama Siga Diouf (AS Bambey), Dieynaba Sané (Kaolack FC), Aïssatou Cris Ba (Aigles Médina), Khardiata Ndiaye (Dakar Sacré-Coeur), Aïssatou Fall (Kaolack FO), Khady Niang (Dakar Sacré-Coeur)
- Milieux : Ndèye Fatou Diop ( Dakar Sacré-Coeur ), Solange Mandiamy (Dakar Sacré-Coeur ), Anta Thioune (Lycée Ameth Fall), Seynabou Mbengue (AS Bambey), Coumba Sanghoute (Dakar Sacré-Coeur), Sokhna Nogaye Tall Pène (AS Bambey)
- Attaquantes : Khadija Badio (ZNK Radomlje, Slovénie), Aïssatou Sagna (JOG), Marie Louise Sarr (Dakar Sacré-Coeur), Aïssatou Ndiaye (Aigles Médina), Bambi Thiombane (Dorades de Mbour).