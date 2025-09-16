Afrique: Eliminatoires CM U20 féminine - Les Lioncelles reçoivent les Algériennes, samedi au stade Lat Dior

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans reçoit celle de l'Algérie, samedi, au Stade Lat-Dior de Thiès, pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de la catégorie, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

En perspective de cette rencontre, la sélectionneuse de l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans, Mbayang Thiam, a publié lundi soir une liste des joueuses retenues pour la double confrontation.

Le match retour est prévu le 27 septembre à 19h00 au Stade Moustapha Tchaker, à Blida.

La prochaine Coupe du monde féminine des moins de 20 ans est prévue en septembre 2026 en Pologne.

Voici la liste des joueuses retenues :