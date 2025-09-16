Sénégal: Inondations - La situation 'sous contrôle' à Kaolack et dans d'autres localités

Dakar — Les services techniques de l'Etat en charge de la lutte contre les inondations assurent que la situation est désormais sous contrôle à Kaolack (centre), suite aux dernières précipitations qui ont fortement impacté la capitale du Saloum.

"Les équipes de l'ONAS [Office national de l'assainissement du Sénégal] poursuivent activement le curage des canalisations. Au quartier Dialègne, les travaux ont été finalisés dans la matinée [de lundi], alors qu'à Médina Baye, une intervention a été momentanément interrompue par un bouchon", lit-on dans le dernier bulletin officiel des interventions des services de l'Etat.

"Sur le site de Ngagne Saer, l'électropompe installée a subi un choc au niveau des enroulements du moteur, la mettant hors service". Et pour assurer la continuité de l'évacuation, une motopompe de 150 m³/h a été déployée et mise en fonctionnement.

"La situation est désormais sous contrôle", ajoute ce document publié par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers la Direction de la prévention et de la gestion des inondations.

Il affirme qu'en fin de journée, lundi, aucune incidence majeure n'avait été signalée dans les zones relevant des ouvrages de Kaolack.

Il renseigne par ailleurs qu'une pluie d'intensité modérée a été enregistrée ce 15 septembre dans la ville de Touba, mais "n'a pas perturbé le plan d'intervention des équipes de l'ONAS qui poursuivent la sécurisation des bassins notamment celui de Pofdy".

"A Keur Kabb, rien de particulier n'a été signalé suite à la mise en service de l'ouvrage qui continue de recevoir à la fois les eaux de Keur Niang et de Nguélémou. Le niveau [de l'eau] demeure toutefois élevé à Nguélémou, réceptacle des eaux provenant des bassins voisins via le canal d'équilibre", note la même source.

"Afin d'accroître la marge sécuritaire des déversoirs de Darou Rahman et de Pofdy, les eaux issues des bassins de Keur Niang sont refoulées vers Nguélémou, puis acheminées jusqu'à Keur Kabb", ajoute le bulletin.

Il pointe ensuite un "autre acquis notable" de la journée de lundi, à savoir "le remblai de la portion de route coupée par les eaux devant le bassin de Darou Rahman, désormais rouverte à la circulation".

Il reste que plusieurs localités du pays restent exposées à des épisodes pluvieux, dont la ville de Diourbel où les fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont rendu impraticables une partie du marché ainsi qu'un tronçon de la rue Ngolomit.

"Le même décor s'offre à Pikine [dans la même ville] précisément à Keur Cheikh où plusieurs flaques subsistent. L'ONAS a mis à la disposition du préfet des camions pour libérer les bas points inondés", signale le bulletin officiel rendu public par la DPGI.

Il relève que la situation aurait été plus critique sans le fonctionnement des stations de Roukou Bou Séw et de Ngolomit, ainsi que du système de pompage de 600 m³/h installé à Roukou Bou Séw.

Le département de Mbour a aussi connu "de fortes averses", ce 15 septembre, entre 15 h 30 et 16 h, précipitations ayant provoqué des accumulations d'eau, notamment à Joal.

À Mbour, les eaux ont été efficacement évacuées dans les quartiers disposant de réseaux d'assainissement, tandis que quelques points bas demeurent inondés dans des secteurs dépourvus d'ouvrages, indique le bulletin officiel.