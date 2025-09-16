Sénégal: Issaga Sidibé, nouveau président de la section de Kédougou du 12e Gaindé

Kédougou — Issaga Sidibé, alias Bambalaye, a été élu président de la section de la région de Kédougou du 12e Gaindé, l'association des supporters des équipes nationales sénégalaises.

Issaga Sidibé a été élu à l'unanimité pour un mandat de quatre ans renouvelable, lundi, lors d'une assemblée générale présidée par le directeur régional des Sports et de la Jeunesse, Cheik Tidiane Socé, en présence du président de la Ligue régionale de football, Sadio Cissokho.

"Je compte élargir le 12e Gaindé à toute la région de Kédougou, pour que nous soyons bien représentés au niveau national dans tous les domaines sportifs", a déclaré Issaga Sidibé, avant de remercier les acteurs concernés pour le choix porté sur sa personne.

Issaga Sidibé a expliqué que le rôle du 12 Gaindé est de lutter aussi contre les violences sportives dans les stades.

"Nous nous engageons à sensibiliser la jeunesse sur les violences sportives et nous les invitons à venir faire leur sport dans la discipline, dans le fair-play avec zéro violence", a-t-il lancé.

Le directeur de la Jeunesse des Sports de Kédougou, Cheikh Tidiane Socé, a salué le bon déroulement de l'assemblée générale des membres du 12e Gaindé, qui a enregistré "la participation massive de toute la jeunesse et des structures sportives".

Le président de la Ligue régionale de football, Sadio Cissokho, a de son côté relevé, pour s'en réjouir, l'engagement et l'accompagnement du 12e Gaindé à travers des actions de reboisement, les comités régionaux de développement (CRD).

Il a également souligné l'engagement du 12e Gaindé dans le social en appui aux guides religieux.

"Avant même son installation officielle, on le voyait aux côtés de la jeunesse et dans toutes les cérémonies avec le drapeau national du Sénégal", a-t-il dit en parlant du nouveau président de la section de la région de Kédougou du 12e Gaindé.

"Nous saluons vraiment son engagement pour le sport de Kédougou", a-t-il ajouté, en invitant Issaga Sidibé à travailler à fédérer les membres du 12e Gaindé de Kédougou.