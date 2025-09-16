Gambie: Arrestation en Gambie du présumé meurtrier d'un jeune en marge d'une sortie du Kankourang à Vélingara

16 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le présumé meurtrier du jeune Chérif Sy, poignardé lors d'une sortie du Kankourang dans la nuit de samedi à dimanche à Vélingara (sud-est), a été arrêté à Bassé, en Gambie, a appris l'APS de sources concordantes.

Le suspect a été interpellé par la police gambienne grâce à une opération conjointe menée avec les forces de défense et de sécurité sénégalaises.

Son extradition vers le Sénégal est attendue dans les prochaines heures, renseignent les mêmes sources.

D'après des proches de la victime, le jeune Chérif Sy a été mortellement atteint par arme blanche, avant que son agresseur présumé ne prenne la fuite.

L'année dernière, à la même période, un autre meurtre lié au Kankourang avait été enregistré dans le village de Saré Thially, dans le département de Vélingara.

Cette affaire a relancé dans la zone le débat sur l'encadrement des sorties du Kankourang, un masque emblématique de la culture mandingue qui encadre certaines cérémonies initiatiques.

Les jeunes qui accompagnent le Kankourang sont souvent armés de couteaux ou de machettes, ce qui ne rassurent pas certains observateurs.

