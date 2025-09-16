Sénégal: Mois de l'alphabétisation - La région de Matam mise sur la mobilisation communautaire

Boyinadji (Matam) — La région de Matam (nord) compte sur sa tradition de mobilisation communautaire pour traduire "en actions concrètes et durables sur le terrain", les orientations des pouvoirs publics en matière d'alphabétisation, a déclaré l'adjoint au gouverneur de ladite région en charge du développement, Tafsir Baba Anne.

"Nous avons tous la responsabilité en tant qu'acteurs territoriaux de traduire les orientations nationales en actions concrètes et durables sur le terrain", a déclaré M. Anne, lundi soir, à l'occasion du lancement officiel de la deuxième édition du mois national de l'alphabétisation.

"Ce mois national de l'alphabétisation est plus qu'un événement symbolique, car représentant un engagement fort de l'Etat en faveur de l'inclusion, de l'équité et de justice sociale. L'alphabétisation n'est pas un luxe, mais une nécessité impérieuse pour bâtir une société résiliente éduquée et prospère", a relevé le représentant du gouverneur de Matam.

Il s'agit, selon lui, de "relever ensemble le défi de l'éradication l'analphabétisme" à travers une synergie d'actions entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales, la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La région de Matam, "fidèle à sa tradition de mobilisation communautaire s'engage pleinement dans cette dynamique nationale", a-t-il assuré lors de cette cérémonie tenue au quartier Roumdé de Boyinadji, en présence du sous-préfet de Ogo, Mouhamadou Thioubado Anne.

L'inspecteur d'académie de Matam, Mamoudou Oumar Guèye, a également pris part à cette manifestation, en même temps que plusieurs élus locaux, dont le premier adjoint au maire de la commune de Nabadji Civol, Aliou Badiane.

Selon lui, le thème de cette année du mois national de l'alphabétisation, à savoir "L'alphabétisation à l'ère du numérique", est une incitation à interroger "notre rapport à l'éducation, à la technologie et aux langues nationales dans un contexte où le savoir est un vecteur de liberté, de développement et d'émancipation".

Ce thème conduit d'autre part à réfléchir sur "les mutations profondes de la société et la nécessité d'adapter les politiques publiques éducatives actuelles", a ajouté l'adjoint du gouverneur de Matam chargé du développement.

"Nous ne pouvons pas faire abstraction du numérique en parlant d'alphabétisation, car cela bouleverse notre quotidien, nos modes de travail, d'apprentissage et de communication. Il est désormais clair que maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul ne suffit plus. Il faut aussi pouvoir naviguer dans un monde de plus en plus connecté", a-t-il dit.

M. Anne a fait savoir qu'une l'alphabétisation efficace chez les jeunes et les femmes non scolarisés doit s'appuyer sur les langues parlées et comprises au quotidien.