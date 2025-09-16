Tunisie: Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire

Ooredoo Tunisie a réaffirmé son engagement fort envers les enfants de l'Association Kafel Elyatim à travers une initiative solidaire marquant la rentrée scolaire, reflétant sa volonté d'accompagner les jeunes générations vers un avenir meilleur.

Depuis deux ans, ce partenariat s'est construit autour de moments clés, tels que le Ramadan, l'Aïd, les activités estivales et la rentrée scolaire, offrant un accompagnement durable aux enfants de l'association.

Cette année, Ooredoo a pris en charge la rentrée scolaire de 400 enfants, en leur offrant des cartables complets avec fournitures et manuels, afin de leur permettre d'entamer l'année académique dans les meilleures conditions.

Une cérémonie chaleureuse a eu lieu au siège d'Ooredoo, au cours de laquelle les enfants ont eu l'opportunité de rencontrer le Directeur Général, M. Mansoor Rashid Al-Khater, qui leur a adressé un message inspirant : « Chez Ooredoo, nous croyons que chaque enfant mérite de rêver et de réussir. L'éducation est la clé d'un avenir meilleur et c'est un honneur pour nous d'accompagner les enfants de Kafel Elyatim dans leur parcours de réussite. »

La cérémonie a également été l'occasion de célébrer les élèves de l'association ayant obtenu leur baccalauréat. Ooredoo les a honorés afin de les encourager à poursuivre leur parcours universitaire avec ambition et confiance.

M. Aymen Toukabri, responsable de terrain de l'Association Kafel Elyatim, a souligné : « Notre partenariat avec Ooredoo est une véritable source d'espoir pour nos enfants. Au-delà du soutien matériel, c'est l'encouragement et la reconnaissance qui leur donnent confiance et les poussent à avancer. »

À l'aube de cette nouvelle année scolaire, Ooredoo adresse ses meilleurs voeux de réussite et d'épanouissement à tous les enfants de Tunisie, et particulièrement à ceux de l'Association Kafel Elyatim.