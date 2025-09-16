Sénégal: Podor - Sassel Talbé réclame une piste pour son désenclavement

Sassel Talbé — Les habitants de Sassel Talbé, un village situé à une cinquantaine de kilomètres de Ndioum (nord), au coeur de l'Île à Morphil, réclament la construction d'une piste pouvant leur permettre d'accéder plus facilement à la principale voie goudronnée desservant cette zone.

Cela faciliterait leurs déplacements et l'évacuation des malades dans de meilleures conditions, sans compter que les élèves de Sassel Talbé pourraient emprunter la même voie pour se rendre dans les établissements de Sinthiou Dangdé où ils étudient.

Le chemin pour Sassel Talbé passe nécessairement par Ndioum et Démette. Après Sinthiou Dangdé, le voyageur est contraint d'abandonner la voie goudronnée pour une route sablonneuse parfois boueuse en période d'hivernage.

A l'entrée de la localité, une rivière continue de gagner du terrain, s'approchant dangereusement des concessions. Un potentiel obstacle de plus.

Le village a pourtant refusé du monde, jeudi dernier, à l'occasion du Gamou, commémoré ici une semaine après celui de Tivaouane par exemple.

"Depuis plusieurs années, nous demandons qu'une piste soit construite entre notre village et Billy Thiohi, car la route que nous empruntons est impraticable pendant l'hivernage. La rivière avance vers les maisons. Après la récolte, nous souffrons énormément pour faire entrer le riz dans le village", explique Moussa Adama Sy, chef de village de Sassel Talbé.

"Quand les ressortissants des villages établis à l'étranger reviennent au bercail, ils ont toujours du mal à accéder au village faute de route praticable", a-t-il relevé, ajoutant que certains sont obligés de marcher avec leurs valises sur la tête.

Une rencontre avait été convoquée il y a de cela quelques jours avec un agent du Programme d'urgence et de modernisation des axes frontaliers (PUMA) à Belly Thiohi.

Mais la rencontre n'a pu se tenir à cause de la pluie qui a compliqué l'accès au village.

Subvention pour une bonne gestion de l'électricité

"Depuis, c'est seulement aujourd'hui que j'ai reçu un appel de cet agent qui va venir ici pour discuter avec nous de la route qui doit passer dans ce village pour aller jusqu'à Gourel Abdou en passant par Thiènel", renseigne M. Sy.

Selon lui, les villageois préfèrent que la route soit raccordée à la sortie de Sinthiou Dangdé, ce qui créerait un raccourci que les élèves pourraient emprunter pour se rendre au collège.

Selon El Hadji Mamadou Moussa Ly, un habitant de Sassel Talbé, c'est un cri du coeur que les villageois lancent pour une réponse à ce problème.

Il fait observer que Sassel Talbé se trouve à moins d'un kilomètre de la dorsale de l'Île à Morphil, d'où proviennent des eaux de pluie qui inondent l'entrée du village et rendent impraticable la route.

"Quand on doit évacuer des malades vers Ndioum, on souffre à cause de la route. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide, en construisant une piste entre Sassel Talbé et la route principale", a déclaré M. Ly.

En plus de la question de la route, une doléance qui revient chaque année, Sassel Talbé veut aussi voir son poste de santé changer de visage pour un bâtiment digne de ce nom. Les habitants réclament également une ambulance adaptée à la route qui mène vers la dorsale.

Pour Bocar Moussa Tall, le gestionnaire du poste de santé, l'électricité reste un grand souci pour le fonctionnement de l'établissement sanitaire passé de case à poste.

Il en appelle la mairie de Dodel dont dépend le village, pour que l'établissement puisse bénéficier d'une subvention.

Sassel Talbé veut par ailleurs disposer d'une eau de meilleure qualité, la coloration rougeâtre du liquide précieux provenant du forage du village n'étant pas pour rassurer.

De fait, le forage construit en 2006 se trouve menacé par l'avancée de la rivière.