Sénégal: Gestion des eaux pluviales - L'Onas renforce ses interventions à Touba, Diourbel, Mbour et Kaolack

Les services du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), sont restés mobilisés lundi à Touba, Diourbel, Mbour et Kaolack, après les averses enregistrées dans ces localités, pour assurer la continuité du drainage et réduire les risques d'inondations.

À Touba, une pluie d'intensité modérée a été notée, sans perturber le dispositif en place. Le bassin de Keur Kabb a continué de recevoir les eaux de Keur Niang et de Nguélémou, avec un suivi particulier sur le niveau encore élevé à Nguélémou, réceptacle des flux en provenance des bassins voisins. Les autorités ont également relevé un acquis notable : la remise en service de la route devant le bassin de Darou Rahman, rouverte à la circulation après remblaiement.

À Diourbel, les pluies récentes ont rendu impraticables une partie du marché central et un tronçon de la rue de Ngolomit. Des camions de pompage ont été déployés par l'Onas, tandis que les stations de Roukou Bou et de Ngolomit, ainsi qu'une pompe de 600 m³/h installée à Roukou Bou Séw, ont permis d'éviter une situation plus critique.

Des flaques persistent à Keur Cheikh, dans la commune de Pikine.

À Mbour, de fortes averses entre 15h30 et 16h ont provoqué des accumulations d'eau, surtout à Joal. Dans la commune de Mbour, les quartiers équipés de réseaux d'assainissement n'ont enregistré aucun incident majeur, mais des stagnations persistent dans certaines zones dépourvues d'ouvrages.

Enfin, à Kaolack, les opérations de curage ont été poursuivies dans plusieurs quartiers.

À Ngagne Saer, une panne d'électropompe a été rapidement maîtrisée par le déploiement d'une motopompe de 150 m³/h, garantissant la continuité de l'évacuation. La situation est désormais jugée stable, sans incident majeur en fin de journée.