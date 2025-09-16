Congo-Kinshasa: OLPA prend acte de la libération d'un journaliste à Fizi

Kinshasa, le 13 septembre 2025. L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse, prend acte de la libération de Miraji Nurdin, journaliste à la radio Kalembelembe (RAKA FM) et au média en ligne sautiyawahamiaji.net basés à Fizi, à 250 kms de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).Le journaliste a été relaxé, le 12 septembre 2025, après 24 heures de détention au cachot de la police nationale congolaise (PNC/Fizi), sur ordre de M. kalenga Balwete Assan, chef de localité de Basikikela.

Miraji Nurdin a été interpellé, le 11 septembre 2025, par la police alors qu'il répondait à une invitation pour une interview. Arrivé sur le lieu, il s'est retrouvé dans un guet-apens et soumis à un interrogatoire serré par un Officier des renseignements de la police qui l'a accusé d'incitation à la haine ethnique. Accusation consécutive à la publication, le 10 septembre 2025 dans le média sautiyawahamiaji.net, d'un article intitulé : « Le village Katondje érigé en localité ».

Dans cet article le journaliste révélait la création d'une nouvelle localité à savoir le village Katondje. Une décision du chef de groupement de Basikalangwa sur recommandation de la Commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Une information jugée non officielle qui risquerait d'alimenter les tensions entre les habitants de Katondje et Basikikela.

Tout en prenant acte de cette libération, OLPA condamne néanmoins la procédure cavalière ayant conduit à l'interpellation du journaliste. Ceci constitue une atteinte à la liberté de la presse garantie par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn