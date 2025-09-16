Congo-Kinshasa: Affaires Sociales Actions humanitaires et Solidarité nationale, Kinshasa - Les victimes des Inondations du mois d'avril dignement inhumées après des hommages de la Nation

16 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

La République Démocratique du Congo a rendu, ce samedi 13 septembre 2025, un dernier hommage aux 46 victimes des inondations causées par les pluies diluviennes des 04, 05 avril et 14 juin 2025 à Kinshasa. Parmi elles, sept enfants arrachés prématurément à la vie.

Au nom du Président de la République et du Gouvernement, la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaïba Masudi, a présidé cette cérémonie empreinte de solennité et d'émotion.

Devant les familles éplorées, la Ministre d'État a présenté les condoléances les plus attristées de la Nation, tout en exprimant des excuses relatives aux lenteurs administratives ayant marqué le processus d'inhumation. Elle a rappelé que des commissions ont été mises en place afin d'identifier les corps et de coordonner leur remise aux familles, dans le respect des procédures légales.

Au-delà de son rôle institutionnel, Eve Bazaïba a voulu se montrer proche des familles, en apportant réconfort et espoir. Elle a exhorté les Congolais à renforcer la prévention face aux catastrophes naturelles, appelant le Gouvernement à interdire toute construction sur des sites non viabilisés et à améliorer les systèmes d'alerte précoce. Elle a également attiré l'attention sur d'autres drames récents notamment, dans la province de l'Équateur qui ont déjà causé des pertes en vies humaines.

La cérémonie s'est poursuivie par le dépôt symbolique de gerbes de fleurs avant l'accompagnement des dépouilles vers leur dernière demeure. Une stèle commémorative a été érigée en mémoire de toutes les victimes de ces inondations meurtrières.

Les familles endeuillées profondément touchées, ont salué ce geste patriotique du Gouvernement exprimé à travers l'implication de la Ministre d'État des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale.

En amont de l'inhumation, une veillée mortuaire inédite en République Démocratique du Congo s'était tenue le vendredi 12 septembre au centre féminin Marie Antoinette, à la 13e rue Limete industriel. La Ministre d'État y avait personnellement pris part aux côtés des familles dans un geste de proximité et de solidarité, traduisant la volonté du Gouvernement de rendre des obsèques dignes à ces compatriotes disparus.

Eve Bazaïba Masudi a rassuré les familles dont les proches reposent encore dans les morgues que des dispositions administratives sont en cours pour organiser progressivement d'autres inhumations jusqu'à l'évacuation complète des corps de ces morgues.

A travers cette cérémonie, le Gouvernement congolais a voulu honorer la mémoire des victimes tout en réaffirmant son engagement à mieux protéger les populations contre les catastrophes naturelles.

Lire l'article original sur La Prospérité.

