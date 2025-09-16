Congo-Kinshasa: Atelier d'évaluation du LOGIRAD - La DGRAD engage le dialogue pour une performance accrue !

La ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a accueilli du 8 au 15 septembre 2025 un atelier d'évaluation crucial pour l'avenir du Logiciel de Gestion Intégrée des Droits, Taxes et Redevances (LOGIRAD). Organisées par le Comité de Pilotage et d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF), ces assises ont bénéficié de l'appui financier de partenaires au développement de premier plan, tels que l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union Européenne (UE). L'objectif principal était d'analyser en profondeur le fonctionnement du logiciel, d'en identifier les faiblesses et de formuler des solutions concrètes pour son amélioration.

Pendant une semaine, l'Hôtel Pullman Grand Karavia de Lubumbashi a été le théâtre d'intenses travaux. Des experts de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD) ainsi que des délégués des services d'assiette ont passé au peigne fin le LOGIRAD, trois ans après son lancement en septembre 2022 et sa mise en application obligatoire par le Gouvernement en janvier 2023.

L'importance de l'événement a été soulignée par la présence de hautes personnalités lors de la cérémonie d'ouverture. La Vice-Ministre des Finances, Gracia Yamba Kazadi, a présidé la séance, entourée du Secrétaire Exécutif du COREF, Godefroid Misenga, du Directeur Général de la DGRAD, Etienne Utshudi Lutula, et de son adjoint chargé de la Réforme et des Questions Techniques, Jean Kamuena. Des Secrétaires Généraux des ministères sectoriels, des cadres de la DGRAD et des services d'assiette, ainsi que des représentants de l'AFD et de l'UE étaient également présents.

Le LOGIRAD est une plateforme informatisée conçue pour gérer et tracer la procédure de collecte des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Son implémentation, qui relève du Projet Gouvernance Financière, vise à mettre en place une chaîne de recette entièrement informatisée pour plus de transparence et d'efficacité.

Pour Godefroid Misenga, Secrétaire Exécutif du COREF, cet atelier constituait une étape essentielle pour dresser un bilan à mi-parcours et renforcer l'implication de toutes les parties prenantes dans le succès de cette réforme capitale.

Prenant la parole, le Directeur Général de la DGRAD, Etienne Utshudi Lutula, a clairement exposé les défis rencontrés sur le terrain. Il a détaillé les réclamations récurrentes concernant l'utilisation de la plateforme : le non-affichage des notes de taxation des exercices antérieurs à la réforme ; la mise en veille répétitive et inopinée de la plateforme ; l'absence d'un protocole simplifié pour accéder rapidement aux données intégrées ; le paramétrage inachevé des modules de recouvrement et de contentieux ; les difficultés d'accès lorsque de nombreux utilisateurs sont connectés simultanément ; le défaut d'optimisation de l'affichage des registres durant les opérations.

Cette réforme, au-delà de ses aspects techniques, renforce la collaboration entre la DGRAD et les services d'assiette, mutualisant leurs efforts pour une meilleure canalisation des recettes vers le trésor public.

Il convient de noter que la première phase de déploiement du LOGIRAD concerne six secteurs stratégiques : les Mines, les Hydrocarbures, l'Environnement et Développement Durable, les Affaires Foncières, les Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PT-NTIC), ainsi que la Direction Générale des Migrations (DGM).

Le rapport final issu de ces travaux sera transmis aux autorités compétentes, dans le but d'implémenter les améliorations nécessaires et de garantir la pleine performance du LOGIRAD, un outil jugé indispensable pour la modernisation et la sécurisation des finances publiques en République Démocratique du Congo.