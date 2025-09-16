C'est dans le délai constitutionnel, au plus tard le 15 septembre, que la 1èreministre Judith Suminwa, accompagnée notamment du Vice-premier ministre en charge du Budget, Adolphe Muzito, s'est employée à déposer au Bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. A cet effet, elle a déclaré : "Je suis venue pour accomplir mon devoir constitutionnel, qui oblige le Gouvernement à déposer, au plus tard le 15 septembre, le projet de loi de finances de l'année qui suit. Donc, sur le projet de loi de finances 2026, nous sommes dans un budget global de 59 000 milliards de CDF, soit l'équivalent de 20,3 milliards de dollars, avec un accroissement de 16%. Nous avons mis un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la fonction publique ».

Ce projet de budget, équilibré en recettes et en dépenses, est chiffré à hauteur de 59 000 milliards de CDF, équivalent à 20,3 milliards USD. Il priorise les questions sécuritaires ainsi que de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie.

Faisant d'une pierre deux coups, la cheffe du Gouvernement a déposé aussi le projet de loi de réédition des comptes 2024.

À la clôture de l'exercice budgétaire 2024, les recettes du Budget du Pouvoir Central ont été réalisées à hauteur de 35 513,9 milliards de FC, soit un taux de réalisation de 79,97%. Quant aux dépenses, elles se sont chiffrées à 35 872,5 milliards de FC, dégageant un taux d'exécution de 80,78%.

En termes de résultats, le Budget du Pouvoir Central a dégagé un déficit de 358,5 milliards de FC, résultant de la consolidation du solde déficitaire du Budget Général de 1 535,4 milliards de FC, du solde excédentaire des Budgets Annexes de l'ordre de 28,9 milliards de FC et du profit des Comptes Spéciaux d'un montant de 1 147,9 milliards de FC.

Dès sa prise de fonctions, le Vice-Premier ministre en charge du Budget, Adolphe Muzito, avait promis d'accroître le budget de l'État.

À ce jour, force est de constater que le coordonnateur de la politique budgétaire a atteint son objectif, grâce aux réformes structurelles et mesures courageuses mises en oeuvre sous son impulsion. Cela, dans le seul but d'accomplir la mission que lui ont confiée le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka.

En accompagnant la Première ministre dans cet exercice crucial, Adolphe Muzito démontre sa détermination à renforcer la crédibilité de la politique budgétaire congolaise et à inscrire durablement le pays sur la voie de la stabilité macroéconomique et de la croissance inclusive.