A l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025, hier lundi 15 septembre, Jean-Michel Sama Lukonde, Président du Sénat, a dressé un tableau non exhaustif des défis cruciaux auxquels la Nation est confrontée.

Il a, avant toutes choses, invité les Sénateurs à un engagement loyal envers le Président Félix Antoine Tshisekedi. Axée principalement sur l'examen et l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026, son allocution a débuté par un hommage poignant aux disparus, victimes des violences à l'Est notamment, les massacres des ADF, des catastrophes naturelles et des accidents tragiques, soulignant la persistance d'une situation sécuritaire et humanitaire préoccupante.

Le Président du Sénat a salué les avancées diplomatiques majeures du pays notamment, son élection comme membre non permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU et les accords de paix signés avec le Rwanda et le M23, tout en insistant sur la nécessité de renforcer l'application des lois pour lutter contre l'impunité, d'améliorer les conditions de travail des magistrats et de moderniser les infrastructures judiciaires.

Face à la dégradation du pouvoir d'achat, aux problèmes d'insalubrité urbaine, à la résurgence des épidémies telles que le choléra, la rougeole, Ebola, le Mpox et aux défis de la gouvernance provinciale, le Sénat exhorte le Gouvernement à des actions concrètes et coordonnées, appelant à une rigueur accrue dans la gestion budgétaire et à un contrôle parlementaire républicain pour garantir la paix, la stabilité et le développement durable de la RDC.