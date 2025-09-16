Congo-Kinshasa: Pétition contre Kamerhe - Le RCET-CPS écarte toute implication de Tshisekedi

Le débat autour de la pétition visant la déchéance de Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau de l'Assemblée Nationale prend une tournure politique de plus en plus marquée. Alors que des voix tentent d'impliquer le Chef de l'État, le Rassemblement des Compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social (RCET-CPS), conduit par Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a tenu à clarifier les choses. Pour cette plateforme, il n'existe aucune responsabilité du Président Félix Tshisekedi dans cette démarche parlementaire, qui relève uniquement des prérogatives et des mécanismes internes des deux chambres.

Réuni le samedi 13 septembre, le RCET-CPS a inscrit ce point à l'ordre du jour de ses travaux et en a tiré une position claire : « Les pétitions visant certains membres des bureaux des chambres du Parlement s'inscrivent dans la logique parlementaire et sont conformes aux règlements intérieurs », a rappelé Lisanga Bonganga. Le mouvement politique rejette, de ce fait, toute tentative de manoeuvre ou de récupération politicienne visant à lier le nom du Chef de l'État à cette initiative.

Dans sa déclaration, le RCET-CPS a souligné son attachement aux valeurs démocratiques et au respect des institutions, rappelant l'héritage d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, « Père de la démocratie congolaise », qui a toujours prôné la primauté de l'intérêt national. « Le Chef de l'État n'a aucune part dans ce processus, qui reste un exercice purement parlementaire », a insisté Lisanga Bonganga.

Selon les informations disponibles, plus de 200 signatures ont déjà été réunies contre Vital Kamerhe et son bureau. La rentrée parlementaire, ce lundi 15 septembre, s'annonce mouvementée, avec une session de septembre qui promet d'être riche en rebondissements.

En somme, si la pétition continue de cristalliser l'attention de l'opinion publique, le RCET-CPS met un point d'honneur à dissiper les amalgames et à replacer le débat dans son cadre institutionnel : celui d'une responsabilité strictement parlementaire, sans lien direct avec le Président de la République.