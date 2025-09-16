Congo-Kinshasa: Après 5 jours d'hospitalisation à Mama Yemo - Mbilia Bel regagne son domicile avec une condition médicale !

Un repos absolu d'un mois suivi d'un respect posologique des médicaments, telle est la recommandation des médecins à la Cléopâtre de la Rumba congolaise avant de regagner son domicile du quartier "Ma campagne", à Kinshasa. La chanteuse Mbilia Bel a quitté son lit au centre hospitalier universitaire "Renaissance" (CHU-R ex-mama Yemo) après cinq jours d'hospitalisation à cause d'un accident de circulation routière survenue dans la capitale congolaise.

«Les médecins nous ont libérés mais les traitements vont continuer à la maison. Ils ont insisté sur le repos médical d'un mois pour la chanteuse avant de reprendre ses activités musicales», a confirmé Jules Nsana, producteur-manager de la cantatrice.

Il faut noter que les frais de soins médicaux de la chanteuse ont été assurés par le gouvernement de la république.

« Nous remercions les membres du gouvernement pour la prise en charge médicale, notamment le ministre de la santé, ainsi que notre ministre de la culture qui s'est déplacée personnellement jusqu'à l'hôpital pour s'enquérir de la situation », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne notre spectacle de Bruxelles, a ajouté le staff de l'artiste : « nous sommes en train de négocier avec les responsables de la salle pour qu'ils acceptent une nouvelle date, en attendant que maman Mbilia se rétablisse complètement».

Pour son médecin-traitant, Dr Magungu Robert, chef de département chirurgie au CHU-R, son état de santé est rassurant mais l'artiste n'est pas autorisée à reprendre la scène.

«Sa prise en charge médicale doit continuer dans une discrétion totale. Nous avons appris que la chanteuse a un concert prévu le 20 septembre à Bruxelles. En tant que médecin, nous avons une patiente qui a une carrière artistique à préserver. Sa situation nécessite vraiment un repos et un traitement médical », a -t-il insisté.

Et de conclure : « Je n'accepterai pas qu'elle puisse reprendre ses activités de danses et de chanson (répétition ou concert) maintenant surtout qu'elles vont lui demandaient à dépenser plus de l'énergie physique. Or l'artiste a connu un choc au niveau du bassin (hanche) et de la cheville. Bien qu'elle ne soit pas grave ! Mais plus de peur que de mal »

Référence des voix féminines dans la musique congolaise, rappelle-t-on, Mbilia Bel accompagnée de son producteur, a été victime d'un accident de route le 9 septembre 2025 à 5 heures du matin alors qu'ils se rendaient à l'aéroport international de N'djili pour un voyage en Belgique dans le cadre de son concert prévu le 20 septembre en la salle mythique de Madeleine à Bruxelles.