La ministre nationale de la culture, arts et patrimoine, Yolande Elebe revient d'une mission en Russie où elle a représenté la République Démocratique du Congo (RDC) au forum United Cultures (forum international de la culture) tenu du 10 au 13 septembre 2025 à Saint Petersburg. Placées sous le thème "Le retour à la culture - les nouvelles possibilités", ces assises ont été une occasion pour la Yolande Elebe de vanter les potentialités culturelles de son pays.

« La RDC a un potentiel culturel immense avec ses 450 ethnies, plus de 200 langues, 145 territoires, 26 provinces... Une mosaïque qui fait d'elle une puissance culturelle et un modèle d'unité dans la diversité », a-t-elle déclaré lors de son discours devant les partenaires internationaux au forum.

Et de marteler : « La culture n'est pas une périphérie, elle est un coeur stratégique. Au-delà de son pouvoir de transcender les liens, de rapprocher les peuples et d'unir les nations, la culture est une force d'équilibre ».

Non seulement la mission a permis de réactiver la diplomatie culturelle mais aussi et surtout de rappeler le lien historique entre la RDC et la Russie, incarné dès les années 1960 par l'Université de l'Amitié des Peuples de Moscou, aujourd'hui Université RUDN, mais longtemps connue sous le nom d'Université Patrice-Lumumba, en hommage au héros de l'indépendance congolaise.

Ce symbole de coopération académique illustre une fraternité ancienne que la culture continue aujourd'hui de renforcer.

Bien avant la ministre Yolande Elebe et son homologue Russe, Olga Lioubimova, ont tenu une réunion bilatérale dans le cadre du réchauffement de coopération culturelle entre la RDC et la Russie.

« Les échanges ont porté sur plusieurs axes stratégiques : Les formations dans le domaine des industries culturelles et créatives (ICC), ⁠le partage d'expertises en matière de préservation et de valorisation du patrimoine, ⁠ainsi que des initiatives culturelles à destination des jeunes publics», a indiqué le document du ministère de la culture de la RDC.

Un cadeau artisanal made in Congo offert au russe

À l'issue de cette rencontre, la Ministre congolaise a offert à son homologue un sac à main confectionné en tissu Kuba en RDC, mettant en valeur le génie créatif et artisanal congolais.

« Cette création artistique est une oeuvre du styliste congolais "Moussa Style". Ce geste symbolique illustre le rôle fédérateur de la culture : unir les peuples, rapprocher les nations et ouvrir de nouveaux horizons communs », a précisé le communiqué.

Il sied de noter que ce Forum international de la culture a réuni le président russe Vladimir Poutine, les délégations gouvernementales et tant d'autres invités venus du monde de la culture : réalisateurs, artistes, écrivains, musiciens, scientifiques et entrepreneurs.

Pendant trois jours, ces assises ont proposé plus de 40 événements, dont des conférences, des tables rondes, des tables rondes et des sessions thématiques. Au total, plus de 400 intervenants russes et étrangers y ont pris part.

Cette rencontre constitue traditionnellement une plateforme pour les négociations officielles avec les chefs des ministères des Affaires étrangères concernés, tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral élargi.

L'objectif dudit forum est de promouvoir la diversité culturelle, le dialogue entre les cultures, et de lutter contre les pratiques discriminatoires. Organisée conjointement par le gouvernement russe et la municipalité de Saint-Pétersbourg, cette rencontre internationale a pour but de préserver et de développer la culture russe tout en favorisant les échanges et la coopération culturels internationaux.