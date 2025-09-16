Les pétitionnaires auraient trouvé, hier lundi 15 septembre, le bureau des courriers fermés alors qu'ils y allaient pour déposer leur pétition. Face à cette situation, ils se sont résolus de traduire en justice le speaker de la chambre basse du parlement. Plus de peur que de mal, ils ont réussi à déposer leur document.

Il s'agit d'une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe et quatre membres du bureau, exceptés Jean-Claude Tshilumbayi et Christophe Mboso, respectivement 1er vice-président et 2ème vice-président de la chambre basse du parlement.

D'après le député Samuel Yumba Mwanabute, les pétitionnaires avaient trouvé le bureau fermé, et ont tout fait pour faire venir un huissier de justice pour réceptionner la pétition. Cette dernière contient au total 261 signatures.

« Monsieur Kamerhe a reconnu lui-même les griefs mais il doit savoir que nous ne le pardonnons pas. Qui s'excuse s'accuse. Nulle part dans les règlements on a dit que quand le président demande pardon, il faut le laisser. Après ça, nous allons saisir la justice », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, le speaker de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a ouvertement demandé pardon à toutes les personnes » députés » froissées par sa conduite, à la base aujourd'hui, d'un climat de malaise à l'Assemblée nationale.

Vital Kamerhe a, avant tout, reconnu la liberté à chaque député de mener une quelconque démarche parlementaire. Cependant, il a fustigé que la motion qui le vise soit transformée en un instrument politique.