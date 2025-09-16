Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'IPP Witness Dusabe salue le bon déroulement des épreuves certificatives malgré les défis logistiques

L'Inspecteur Principal Provincial a.i de la formation professionnelle, Witness Dusabe, a exprimé sa satisfaction quant à la tenue des épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle dans la province du Nord-Kivu. Malgré des difficultés techniques et logistiques, ce responsable estime que la cinquième édition de ces épreuves, équivalentes au diplôme d'État dans le système du ministère de la Formation professionnelle, s'est déroulée dans de bonnes conditions, avec le concours des partenaires, notamment l'Unicef.

Une organisation en plusieurs étapes

Lancées le 20 août dernier, les épreuves ont débuté par la pratique professionnelle, incluant la rédaction et la défense d'un projet à l'oral. Elles se sont poursuivies avec l'évaluation sommative, considérée comme l'équivalent de la session ordinaire organisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST).

Selon Witness Dusabe, l'ensemble de ces étapes marque une avancée importante dans la consolidation de la filière professionnelle au Nord-Kivu : « Nous sommes très satisfaits de voir que nous tendons en beauté vers la fin de la passation de ces épreuves certificatives nationales », a-t-il déclaré à la presse.

La logistique, un défi de taille

À l'heure du bouclage, l'opération de conditionnement des malles, comprenant la vérification et le classement des copies par provinces éducationnelles et par filières, était en cours. « Ce travail n'a pas été facile, mais il était indispensable pour permettre au Centre national de correction de traiter les copies dans de bonnes conditions », a expliqué l'IPP.

Les épreuves, organisées notamment à Walikale, Oninga, Hombo, Itebero et dans d'autres localités éloignées de Goma, ont nécessité des moyens logistiques conséquents. « Sans l'appui de l'Unicef, ce processus aurait frôlé la catastrophe », a reconnu Witness Dusabe, soulignant la complexité du transport des malles depuis Kinshasa jusqu'à Beni, puis vers Goma et les territoires reculés du Nord-Kivu.

L'appui déterminant de l'Unicef

Partenaire clé de cette édition, l'Unicef a non seulement soutenu l'organisation des épreuves, mais elle se chargera également du transfert des malles vers Kinshasa pour correction. « Nous sommes prêts à déployer les malles et dès ce dimanche, l'Unicef les acheminera à Beni, en partance vers la capitale », a précisé l'Inspecteur.

Ce soutien, selon lui, a permis la tenue effective des épreuves dans les provinces éducationnelles Nord-Kivu 1 et Nord-Kivu 3, qu'il supervise. « Grâce à leur appui, la cinquième édition a pu se dérouler comme prévu », a-t-il insisté.

Une sensibilisation encore nécessaire

Au-delà des aspects techniques, Witness Dusabe a insisté sur la nécessité pour le Gouvernement de renforcer la sensibilisation auprès des parents et des apprenants afin de valoriser davantage le rôle du ministère de la Formation professionnelle. « Malgré la tenue régulière de ces épreuves depuis cinq éditions, des confusions persistent encore sur leur importance », a-t-il regretté, appelant à un meilleur accompagnement institutionnel.

En définitive, si les défis logistiques ont pesé sur l'organisation, le bon déroulement de ces épreuves constitue un signal fort pour la promotion de la formation professionnelle en RDC, considérée désormais comme un levier essentiel pour l'insertion socio-économique des jeunes.