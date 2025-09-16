Congo-Kinshasa: Amélioration du Climat des Affaires - Guylain Nyembo poursuit la mobilisation sur le Tableau Numérique de Suivi et d'Evaluation des Réformes

Dans une démarche résolue visant à traduire la vision gouvernementale en actions concrètes, le Ministre d'Etat en charge du Plan, Guylain Nyembo, a poursuivi, le vendredi 12 septembre 2025, sa tournée de présentation du Tableau Numérique de Suivi et d'Evaluation des Réformes. Cette initiative, qui incarne la volonté de l'exécutif de moderniser la gouvernance, a fait étape auprès de deux ministères stratégiques : celui de l'Emploi et du Travail, et celui des Ressources Hydrauliques et de l'Energie.

Accompagné par des experts de la Cellule Climat des Affaires de la Présidence de la République, le Ministre d'Etat a détaillé les assignations spécifiques à chaque portefeuille. Cette tournée, qui a déjà concerné les ministères de la Justice et de l'Economie Nationale, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 2024-2028. L'objectif est d'envoyer un signal fort et sans équivoque aux investisseurs publics et privés sur la détermination du gouvernement à lever les obstacles qui freinent l'activité économique.

Au ministère de l'Emploi et du Travail, le Ministre Ferdinand Massamba a salué une démarche qui place les travailleurs au coeur des préoccupations. « Quand on parle Climat des Affaires, les travailleurs sont directement concernés », a-t-il affirmé.

Il a manifesté un intérêt particulier pour trois réformes phares : la mise en place d'un Conseil Supérieur de l'Emploi, instance destinée à mieux structurer le dialogue social et orienter les politiques de l'emploi ; l'instauration du contrôle unique des prélèvements sur les salaires, une mesure de simplification administrative très attendue pour alléger la charge des entreprises et garantir la transparence ; la révision du Code du travail, un chantier majeur visant à moderniser le cadre légal pour l'adapter aux nouvelles réalités économiques tout en protégeant les droits des salariés.

Ces réformes sont perçues comme essentielles pour fluidifier le marché du travail et renforcer la confiance entre employeurs et employés.

L'énergie, pilier de l'investissement

La visite s'est poursuivie au ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Energie, dirigé par Aimé Sakombi Molendo. Bien que les détails des discussions n'aient pas été entièrement dévoilés, ce secteur est unanimement reconnu comme le socle de tout développement industriel et commercial. L'accès fiable et abordable à l'énergie reste l'un des défis majeurs pour les entreprises opérant en RDC et une priorité pour attirer de nouveaux investissements structurants. L'implication de ce ministère dans le suivi numérique des réformes souligne l'approche intégrée du gouvernement, où l'amélioration du climat des affaires passe aussi par le renforcement des infrastructures de base.

Un outil de gouvernance pour des résultats tangibles

Le Tableau Numérique de Suivi et d'Evaluation est plus qu'un simple outil technologique ; il représente un changement de paradigme dans le pilotage de l'action publique. Il permet de suivre en temps réel l'avancement des réformes, d'identifier les blocages et d'assurer que chaque ministre est comptable des engagements pris.

Le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a martelé ce message : « Le Climat des Affaires est crucial pour attirer les grands investissements. Le secteur privé est notre meilleur partenaire pour accompagner le développement du pays. Nous voulons envoyer un message clair : chaque ministre réformateur est à l'oeuvre pour accélérer les réformes attendues".