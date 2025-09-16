Sénégal: Amadou Ba - « Repositionner la culture au coeur de la croissance nationale »

16 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a donné le ton dès sa prise de fonction ce lundi, en appelant l'ensemble des personnels de son ministère à « oeuvrer sans relâche pour qu'ensemble, nous puissions repositionner le secteur de la culture au coeur de la croissance ».

Prononçant ces mots lors de sa passation de service avec sa prédécesseure Khady Diène Gaye, en présence du secrétaire d'État à la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, et du directeur de la Culture, Amadou Ba a insisté sur le caractère structurant du secteur culturel pour le développement national. « Nous devons susciter des initiatives en matière culturelle, tout en ayant en ligne de mire un développement du Sénégal porté par la bonne gouvernance, l'éthique administrative et l'inclusion sociale », a-t-il affirmé.

Pour le nouveau ministre, la culture ne peut rester un domaine périphérique : elle façonne le capital humain, indispensable, selon lui, à affronter les défis sociaux et économiques. Il veut aussi « consolider les recettes et les emplois générés par le secteur et d'oeuvrer à la préservation du patrimoine culturel, au financement et à l'innovation pour une modernisation saine de la culture ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Amadou Ba appelle à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels, locaux, culturels, techniques et financiers pour atteindre ces objectifs. Il souligne que la synergie entre culture, artisanat et tourisme « n'est pas superficielle, bien au contraire, elle découle d'une vision éclairée des plus hautes autorités d'impulser et de valoriser la richesse artistique au soutien de la transformation systémique de l'économie ».

Parmi ses priorités figure la territorialisation des politiques publiques par l'implantation de Maisons de la culture et des arts, pour une réappropriation locale du patrimoine.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.