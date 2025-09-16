Sénégal: Amadou Ba - « Repositionner la culture au coeur de la croissance nationale »

Le nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a donné le ton dès sa prise de fonction ce lundi, en appelant l'ensemble des personnels de son ministère à « oeuvrer sans relâche pour qu'ensemble, nous puissions repositionner le secteur de la culture au coeur de la croissance ».

Prononçant ces mots lors de sa passation de service avec sa prédécesseure Khady Diène Gaye, en présence du secrétaire d'État à la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, et du directeur de la Culture, Amadou Ba a insisté sur le caractère structurant du secteur culturel pour le développement national. « Nous devons susciter des initiatives en matière culturelle, tout en ayant en ligne de mire un développement du Sénégal porté par la bonne gouvernance, l'éthique administrative et l'inclusion sociale », a-t-il affirmé.

Pour le nouveau ministre, la culture ne peut rester un domaine périphérique : elle façonne le capital humain, indispensable, selon lui, à affronter les défis sociaux et économiques. Il veut aussi « consolider les recettes et les emplois générés par le secteur et d'oeuvrer à la préservation du patrimoine culturel, au financement et à l'innovation pour une modernisation saine de la culture ».

Amadou Ba appelle à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels, locaux, culturels, techniques et financiers pour atteindre ces objectifs. Il souligne que la synergie entre culture, artisanat et tourisme « n'est pas superficielle, bien au contraire, elle découle d'une vision éclairée des plus hautes autorités d'impulser et de valoriser la richesse artistique au soutien de la transformation systémique de l'économie ».

Parmi ses priorités figure la territorialisation des politiques publiques par l'implantation de Maisons de la culture et des arts, pour une réappropriation locale du patrimoine.