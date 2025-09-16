Nigeria: La cheffe Hilda Baci cuisine 9 tonnes de riz jollof et entre dans le livre Guinness des records

Au Nigeria, c'est un nouveau record pour la célèbre cheffe nigériane, Hilda Baci qui a cuisiné le plus grand plat de riz jollof du monde à Lagos. Le record a été homologué lundi 15 septembre par le livre Guinness des records. Hilda Baci avait déjà battu le record du monde du plus long « marathon de cuisine individuel » en mai 2023 en cuisinant pendant plus de 93 heures. Cette fois, il lui a fallu près de neuf heures pour concocter ce plat de riz jollof.

Avec plus de trois millions d'abonnés sur Instagram, Hilda Baci est la star incontestée de la cuisine nigériane. Deux ans après son premier record, l'entrepreneuse est revenue derrière les fourneaux pour réaliser un riz jollof XXL. Ce plat de près de 9 tonnes représente 4 000 kilogrammes de riz, 500 cartons de tomates, 600 kilogrammes d'oignons, 168 kilogrammes de viande de chèvre et une très grande quantité d'huile et d'épices.

Le tout a été cuisiné dans une marmite de 23 000 litres par Hilda Baci et son équipe, munis d'immenses cuillères en bois. « Les Nigérians disent toujours : "le Nigeria est le géant de l'Afrique" et le riz jollof, c'est vraiment un plat qui s'est exporté partout sur le continent. Si les gens ne connaissent pas le Nigeria, ils connaissent au moins le riz jollof. C'est donc logique que le géant de l'Afrique soit le pays où est cuisiné ce plat de jollof gigantesque », explique la cheffe.

Une pesée du plat périlleuse

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La pesée du plat par une grue a été périlleuse puisque la casserole géante s'est affaissée à deux reprises, menaçant de faire capoter cet exploit. Après vérification des données et vidéos, le livre Guinness des records a officiellement validé la performance avec un poids officiel de 8 780 kg de riz jollof enregistré. Le plat a ensuite été dégusté par les dizaines de spectateurs qui ont bravé les embouteillages de Lagos pour soutenir ce nouveau record d'Hilda Baci.