Tchad: Quatre mois après l'arrestation de Succès Masra, sa famille s'inquiète de sa situation

Au Tchad, cela fait quatre mois que l'opposant Succès Masra est en détention. Interpellé à l'aube à son domicile le 16 mai, il a été condamné le 9 août à 20 ans de prison ferme et 1 milliard de francs CFA de dommages et intérêts pour diffusion de message à caractère haineux et xénophobe et complicité de meurtre dans l'affaire de Mandakao. Ce massacre avait coûté la vie à une quarantaine de personnes dans un village du sud du pays, deux jours avant l'arrestation de l'opposant.

Au Tchad, la situation du fondateur du parti les Transformateurs inquiète ses défenseurs et ses militants, mais surtout sa famille. « Notre mère est prête à prendre la place de son fils en prison », explique Chancelle Assyongar. La soeur de Succès Masra parle de lui comme d'un otage judiciaire « pour la simple raison qu'il a été enlevé sans mandat d'arrêt et ensuite, il a été condamné alors qu'il n'y a aucun lien de causalité qui a été prouvé, démontré ».

« Il n'a la possibilité de ne voir que ses avocats. À son anniversaire, on a fait une demande pour que ma mère puisse se rendre sur place tout simplement pour couper un gâteau avec lui. Ça a été rejeté. Son médecin a demandé à ce que les analyses soient faites. Le gouvernement a refusé. Le but est vraiment de faire comprendre à n'importe qui, en tant que tchadien où tchadienne qui souhaiterait dénoncer les injustices, ce qu'il se passe aujourd'hui au Tchad, de dissuader tout simplement les gens », continue-t-elle.

Chancelle Assyongar demande à ce que la communauté internationale ne reste « pas passive » et qu'elle ne ferme « pas les yeux sur le cas de Succès Masra parce que ce n'est vraiment pas un cas qui est isolé », termine-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn