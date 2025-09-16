Algérie: Une délégation de l'APN prend part aux réunions du PAP en Afrique du Sud

16 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, à partir de mercredi, aux travaux des réunions des commissions ainsi que celles afférentes au Parlement panafricain (PAP), prévues à Midrand (Afrique du Sud), a indiqué mardi un communiqué de l'assemblée.

La délégation devant prendre part à cette réunion, qui s'étalera jusqu'au 3 octobre prochain, regroupe, M. Fateh Boutbig, président du groupe parlementaire du Front El Moustakbal et membre de la commission de la justice et des droits de l'homme au PAP, Mme Behdja Lammali, présidente de la commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la sciences et de la technologie au PAP, ainsi que Mohamed Sokras, membre de la commission des règlements, des privilèges et de discipline au PAP.

Cette participation s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la diplomatie parlementaire algérienne et de la présence de l'Algérie au sein des instances africaines, et vise à contribuer activement au débat sur les questions d'intérêt commun au niveau continental", précise-t-on de même source.

