Algérie: Le pays participe à Moscou au 34e Salon international de l'Agroalimentaire et des boissons

ALGER — L'Algérie participe, sous la supervision du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, au 34e Salon de l'Agroalimentaire et des boissons prévu du 16 au 19 septembre à Moscou (Russie), avec 15 entreprises économiques nationales, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

La participation de l'Algérie à cette 34e édition du Salon international de l'Agroalimentaire et des boissons (World Food Moscow 2025) intervient "dans le cadre du programme officiel des manifestations économiques à l'étranger pour l'année 2025. L'Algérie sera présente avec 15 entreprises économiques nationales spécialisées dans l'industrie agroalimentaire sur une superficie d'exposition conçue pour mettre en avant la qualité et la diversité des produits nationaux".

Cet évènement économique sera l'occasion de passer en revue une large gamme de produits algériens dans le cadre de la stratégie nationale de diversification économique, ajoute le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers sa participation à ce rendez-vous, l'Algérie vise notamment "à faire connaitre ses capacités dans le domaine des industries agroalimentaires et à mettre en exergue la diversité et la qualité des produits nationaux, en sus d'ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation vers le marché russe et les marchés de l'Europe de l'Est qui disposent de plus de 240 millions de consommateurs".

Il s'agit aussi de "renforcer la coopération économique avec les opérateurs économiques de Russie, à travers des rencontres de travail B2B et l'examen des derniers développements technologiques dans le domaine alimentaire".