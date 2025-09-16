Algérie: Accidents de la route - 46 décès et 1936 blessés en une semaine

ALGER — Quarante-six (46) personnes sont décédées et 1936 autres ont été blessées dans 1483 accidents de la route survenus durant la période du 07 au 13 septembre en cours, à travers le pays, indique, mardi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El Bayadh, avec 6 morts et 29 blessés dans 12 accidents, précise la même source.

Par ailleurs, la Protection civile a recensé, durant la même période, 5 décès par noyade en mer et 3 dans des réserves d'eau.

Néanmoins, le dispositif relatif à la surveillance des plages autorisées à la baignade a permis le sauvetage de 1236 personnes, la prise en charge de 696 personnes sur les lieux et l'évacuation de 93 autres vers les structures sanitaires locales, poursuit la même source.

En outre, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 1667 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger, Skikda et Jijel.

Le dispositif mis en place pour la lutte contre les incendies de forêts et de récoltes a permis, quant à lui, l'extinction de 100 incendies à travers plusieurs wilayas du pays.

Concernant les opérations diverses, 5328 interventions ont été effectuées, durant la période mentionnée, pour le sauvetage de 425 personnes en situation de danger et l'exécution de 4719 opérations d'assistance, conclut le bilan.