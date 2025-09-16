Algérie: Athlétisme/Mondiaux-2025 - Sedjati et Moula en demi-finale

16 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TOKYO — Les athlètes algériens Djamel Sedjati et Slimane Moula se sont qualifiés, mardi en demi-finale de l'épreuve du 800 mètres des Championnat du monde 2025 d'athlétisme actuellement en cours à Tokyo, alors que Mohamed Ali Gouaned s'est contenté d'une 5e place dans sa série.

Engagé dans la 1re série, Sedjati a pris la seconde place en couvrant la course en 1:45.01, derrière la vainqueur de la série, l'Espagnol David Barroso (1:44.94) et devant le Botswanais Kethobogile Haingura (1:45.02).

De son côté, Moula a terminé la course de la 7e série, en 2e position avec un chrono à 1:44.77, derrière le vainqueur américain Donavan Brazier (1:44.66) et devant le Croate Marino Bloudek (1:44.78).

Le 3e athlète algérien, Mohamed Ali Gouaned a terminé sa course en 5e position de la 5e série, avec un chrono à 1:45.49.

Sa série a été remportée par le Kenyan Emmanuel Wanyonyi (1:45.05) devant l'Italien Francesco Percini (1:45.11) et l'Irlandais Mark English (1:45.13).

Les trois premiers des sept séries sont qualifiés en demi-finale, en plus des trois meilleurs chronos de l'ensemble des séries.

Les demi-finales auront lieu en trois séries, jeudi à (05h15 heure algérienne), alors que la finale est programmée pour samedi (06h22).

