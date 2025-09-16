Algérie: Le CSJ participe en Egypte aux activités du programme 'The Nile Ship for arab youth'

16 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) participe aux activités du programme "The Nile Ship for arab youth", accueilli par l'Egypte en coopération avec la Ligue arabe, dont les travaux se poursuivront jusqu'au 17 septembre, indique un communiqué du Conseil.

Dans le cadre du "renforcement de la diplomatie jeunesse", des membres du CSJ prennent part aux activités du programme "The Nile Ship for arab youth", aux côtés de délégations de jeunes de plusieurs autres pays arabes, notamment la Jordanie, la Tunisie, Djibouti, le Soudan, la Somalie, l'Irak, le Liban, la Libye, le Yémen ainsi que l'Egypte, précise le communiqué.

Le programme comprend des "séances de dialogue et des ateliers spécialisés portant sur des thématiques liées à l'économie orange et à la promotion de la jeunesse, en sus d'activités visant à renforcer les liens entre les jeunes des pays participants", ajoute la même source.

A noter que le CSJ est représenté dans ce programme par Hanane Kassed, Soundous Amouri et Abdelali Khelifi.

