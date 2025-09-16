Afrique: Pharma Expo 2025 - Le continent veut renforcer son industrie pharmaceutique

La deuxième édition de Pharma Expo a rassemblé à Douala, au Cameroun, plus de 1 700 participants autour de l'ambition de bâtir une industrie pharmaceutique africaine durable et tournée vers l'innovation. De l'import-substitution à la valorisation des savoirs traditionnels, en passant par la lutte contre les faux médicaments, cet événement a marqué un tournant pour l'avenir sanitaire du continent.

Pharma Expo 2025 a fermé ses portes le week-end dernier après trois jours d'échanges, de partages de savoirs et d'innovations. Les principaux acteurs du secteur pharmaceutique ont été représentés, dont des chercheurs, des étudiants, des professionnels de santé, des autorités de régulation, des décideurs politiques, y compris des tradipraticiens. « Nous avons eu le plaisir d'accueillir une cinquantaine d'étrangers accompagnés de leurs délégations. Parmi les participants figuraient également des tradipraticiens, du personnel médical (infirmiers, dentistes, médecins)», s'est réjoui Dr Franck Dange Nana, président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun.

L'import-substitution a été le sujet central de cette édition, mettant l'accent sur une stratégie qui vise à favoriser la production locale de médicaments pour réduire la dépendance aux importations. Des centaines de milliards de FCFA sont chaque année englouties dans l'achat de médicaments importés. Pour le Pr Emmanuel Albert Mpondo Mpondo, président du Conseil scientifique du Cameroun, le continent réaliserait une économie importante s'il arrive à réduire de moitié ses dépenses d'importation de médicaments. « L'impact serait colossal sur notre économie et notre souveraineté », a-t-il souligné.

Au-delà des chiffres, cette stratégie est perçue comme une opportunité de création d'emplois, de transfert de technologies et surtout d'amélioration de l'accès aux soins, notamment dans les zones reculées.

Autre thématique forte : la valorisation des médicaments traditionnels améliorés. En s'appuyant sur les savoirs ancestraux, le Cameroun souhaite développer une médecine intégrée, fondée sur des solutions locales mais validées scientifiquement. Selon le Pr Denis Wouessidjewe, doyen-assesseur de la filière pharmacie de l'Université des Montagnes, à Bangangté, chaque pays doit désormais garantir son autonomie pharmaceutique. L'intégration des médecines traditionnelles dans la recherche scientifique, a-t-il ajouté, est une voie prometteuse.

Parmi les recommandations clés issues des travaux, une implication accrue des pharmaciens dans la formation académique, afin d'ajuster les programmes aux réalités du terrain. Il s'agit d'un appel à une réforme pédagogique pour que les futurs pharmaciens soient mieux préparés aux défis du continent. Une autre urgence soulevée concerne la lutte contre les faux médicaments, fléau qui gangrène le marché pharmaceutique africain et met des vies en danger. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer la régulation, de sensibiliser la population et de mieux contrôler les circuits de distribution.

Pharma Expo 2025 a confirmé que l'Afrique est prête à prendre en main son destin pharmaceutique. Avec des discussions franches, des engagements concrets et une volonté partagée de changement, cette édition a jeté les bases d'un avenir où la pharmacie africaine sera plus autonome, plus accessible et plus ancrée dans ses réalités.