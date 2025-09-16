La décision de l'Etat sénégalais de ne plus aider les clubs lors des compétitions continentales, interclubs suscite des inquiétudes. En plus d'accroitre les difficultés financière, elle risque d'avoir des répercussions sur la participation des représentants du Sénégal

Selon Jacques Diop, administrateur des plateformes club des experts sportifs et globe sports, la mesure est incompréhensible et risque de porter préjudices aux clubs sénégalais.

«C'est une décision qui risque de porter un gros préjudice aux clubs sénégalais qui vont défendre le drapeau national et surtout des clubs sportifs » affirme t-il sur les ondes de la RFM. « Je pense que l'Etat devra revoir sa position par rapport à cela et prendre en compte encore l'importance de cette participation pour le pays. Parce que je suis très convaincu que l'intervention des autorités peut sauver les clubs sénégalais », ajoute-t-il. Cette mesure vise ainsi directement le Jaraaf de Dakar qui s'apprête à engager le premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Les champions du Sénégal affronteront la Colombe Sportive du Sud du Cameroun le 19 ou le 20 septembre prochain. Tandis que, Génération Foot croisera en Coupe de la Confédération l'Académie Amadou Diallo de Côte d'Ivoire.

L'ancien chargé de communication du ministère des Sports estime que l'Etat doit reconsidérer la décision au vu des enjeux de la présence du Sénégal dans la scène internationale.

« Les clubs sénégalais sont des ambassadeurs de notre pays sur la scène africaine et mondiale. La participation aux compétitions africaines constitue un enjeu important pour le développement des clubs sénégalais.

Il est vrai que les clubs sont dépourvus de moyens mais nous croyons qu'ils peuvent quand même réussir à briller sur la scène africaine » Le journaliste a considéré également que l'accompagnement n'est pas suffisant.

« Soutenir les clubs qui sont des clubs professionnels et dépourvus de moyens, dans les compétitions internationales, c'est une goutte d'eau dans la mer. Aujourd'hui, nous sollicitons en tout cas, la magnanimité du chef de l'Etat, du Premier ministre pour sauver les clubs sénégalais d'un éventuel forfait », souligne-t-il.