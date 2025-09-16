Une délégation de la fondation Sonatel a remis des kits alimentaires et des kits hygiéniques aux sinistrés des inondations de Diourbel et Touba. Madame Coura Sow, la Directrice générale de la fondation Sonatel explique : «il y a environ trois semaines, nous étions à Diourbel pour remettre des électropompes et des tenues de cure. Il y a des familles qui sont plongées dans l'insécurité alimentaire et l'insécurité hygiénique. Face à cette situation, la fondation Sonatel a jugé utile d'être là pour marquer sa solidarité qui est une force et un devoir pour nous. Nous voulons montrer que nous faisons partie de vos amis ; nous avons aujourd'hui le plaisir d'apporter notre contribution, au-delà des électro pompes, 143 kits alimentaires et kits d'hygiène destinés aux sinistrés de Diourbel et de Touba ».

Ces kits sont composés de sacs de riz de 25 kg, un sac de mil de 25 kg, une bouteille d'huile de 5 litres, 5 kg de sucre, un carton d'eau de javel, un carton de savon et 4 bouteilles d'eau de 10 litres et une nappe. « Nous allons offrir à la région des produits phytosanitaires pour la désinfection. Nous savons que ce don ne suffit pas car il y a beaucoup d'impacts mais chaque geste compte », a-t-elle dit.

Le Préfet de Diourbel a rappelé la transparence qui a prévalu lors du ciblage. «Sur instructions du gouverneur et du niveau central, nous avons une commission, composée des chefs de service, de la Croix rouge et des Collectivités locales, chargée de recenser les sinistres de ces inondations. Cela nous a permis de recenser plus 289 sinistrés pour le département de Diourbel. Un autre travail de tri a été effectué par rapport aux kits disponibles pour pouvoir toucher ce nombre restreint choisi sur la base de la vulnérabilité ».

L'adjoint au gouverneur, Djibril Diop, a salué ce geste d'une haute portée humanitaire. « Ces dons parviendront directement à ceux qui en ont besoin. Au niveau de la commune de Diourbel, il n'y a pas moins de 300 ménages. Dans la commune de Touba, 10.000 ménages et 200 à Mbacke et à Bambey autant. Ce qui donne l'ampleur des inondations. On a reçu 143 kits dont 53 pour le département de Diourbel et 90 à Touba».