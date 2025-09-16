Louis-François Mendy valide son ticket pour les demi-finales des Mondiaux à Tokyo au Japon ; L'athlète sénégalais a terminé sa course à la quatrième place dans sa série des 110 m avec un chrono 13 secondes 33

Analysant sa performance, le vice-président de la Fédération Sénégalaise d'athlétisme, El Hadji Bara Thiam estime que l'essentiel a été fait même s'il y avait la possibilité de figurer dans le podium. « La course en série de Louis-François Mendy, au 110 m, on voit nettement qu'il a accusé un peu de retard par rapport à son départ. Peut-être qu'il a toujours en tête la phobie du faux départ, mais heureusement qu'il s'est rattrapé vers les 50 m. C'est une course qui lui a valu pratiquement une qualification. Il aurait pu terminer 3e, n'eût été l'arrivée du Suisse qui était à l'extérieur. Il est venu pratiquement le coiffer à l'arrivée.

Dans l'ensemble, c'est une bonne course. L'essentiel était de se qualifier. Dans les cas de figure, les gens se réservent un peu par rapport à la finale. L'essentiel est fait, il s'est qualifié en demi-finale. Je pense que s'il se concentre davantage, il pourra aborder la suite de manière sereine. Croisons les doigts et prions qu'il arrive en finale »