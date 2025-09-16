Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Abidjan ouvre la voie à la finance inclusive avec son premier salon de la monétique

Le Comité monétique national de Côte d'Ivoire (Cmn-CI), en partenariat avec le Gim-Uemoa, a organisé la première édition du Salon de la monétique, les 12 et 13 septembre 2025, à l'Espace Crrae-Umoa, au Plateau.

Placé sous le haut patronage du président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-CI), cet événement marque un tournant dans la transformation digitale du secteur financier sous-régional.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de nombreux acteurs du secteur bancaire, de la fintech, des régulateurs et du grand public.

Prenant la parole, Kevin Boni, président du Comité monétique national, a rappelé l'importance de cette première édition, placée sous le thème : « La monétique au service de l'inclusion financière ». « Ce salon vise à offrir un espace de valorisation des solutions innovantes issues de la digitalisation, tout en créant un cadre d'échanges entre professionnels, institutions et usagers. La transformation digitale n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour renforcer la sécurité des services financiers et favoriser l'accès pour tous », a-t-il souligné.

Représentant le président de l'Apbef-CI, Coulibaly Minayegna, directeur général du Gim-Uemoa, a, quant à lui, mis en lumière la pertinence du thème de cette année : « La monétique : quel impact sur la population ? ». Il a rappelé que la monétique joue aujourd'hui un rôle central dans la modernisation des systèmes financiers et dans la compétitivité des économies.

« Elle est bien plus qu'un simple outil de transaction : c'est un levier de sécurisation des échanges, un moyen de réduire l'usage du cash et un pont entre les populations et les opportunités économiques », a-t-il déclaré, tout en saluant l'initiative du Comité monétique et l'implication des partenaires.

Pour sa part, Daouda Sow, directeur général de Techso Group, a mis en exergue les défis majeurs auxquels fait face la monétique dans la région, notamment en matière de sécurité et de gestion de l'information. « La monétique est aujourd'hui un outil incontournable, mais son plein potentiel ne pourra être atteint sans une amélioration continue des systèmes de conformité et de sécurisation des données », a-t-il affirmé, saluant les efforts réglementaires du Gim-Uemoa.

Au programme : expositions, conférences, panels et démonstrations de solutions monétiques innovantes. Les conclusions de cette première édition, très attendues, devraient contribuer à façonner les prochaines étapes de l'inclusion financière dans la sous-région.